Un colectivero chocó contra el frente de una casa en Temperley y murió

El chofer de la línea 527 iba sin pasajeros y perdió el control de la unidad. Según el relato de los vecinos, circulaba a alta velocidad. "Nos salvamos de milagro", dijo una mujer que vive junto a la casa donde impactó el colectivo.
Un colectivero de la línea 527 que viajaba sin pasajeros murió en las últimas horas, tras perder el control de la unidad y chocar contra el frente de una casa en Temperley. El accidente ocurrió pasadas las 23 del sábado entre las calles Caaguazú y Dinamarca, de esa zona localidad bonaerense.
Por motivos que se investigan, el chofer perdió el control del colectivo y terminó incrustado contra el frente de una propiedad ubicada en la esquina. Los vecinos relataron que venía a alta velocidad y, luego de la colisión, la trompa del vehículo quedó dentro de la casa, que sufrió importantes destrozos materiales.
El conductor falleció como consecuencia del impacto. Según comentaron sus compañeros, se encontraba atravesando una difícil situación familiar.
Uno de los habitantes de la propiedad relató que salvó su vida de milagro, ya que en el momento del choque se encontraba en el trabajo. "Acá duermo. Por suerte estaba trabajando”, afirmó el vecino, al mostrar los daños provocados por el colectivo dentro de la propiedad.
Por su parte, una mujer que vive junto a la casa impactada contó que se encontraba celebrando el cumpleaños de su hija cuando escuchó el estruendo del choque. “Después de cortar la torta sentimos la explosión. Ahí vi a mi marido tirado con los escombros encima. No sabíamos qué había pasado. Estábamos atrapados. Nos salvamos de milagro”, señaló en declaraciones a la señal de cable LN+.
Y agregó: "Estábamos todos asustados. No entendíamos qué pasaba. Mi marido logró sacar la reja, salir y así como pudo intentó asistir al chofer, pero no pudo hacer nada. Estaba sin vida".
Después del accidente, un grupo de efectivos policiales se hizo presente en el lugar para preservar la escena y avanzar con las primeras actuaciones destinadas a determinar cómo se produjo el siniestro vial.
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