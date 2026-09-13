Un colectivero chocó contra el frente de una casa en Temperley y murió

Por su parte, una mujer que vive junto a la casa impactada contó que se encontraba celebrando el cumpleaños de su hija cuando escuchó el estruendo del choque. “Después de cortar la torta sentimos la explosión. Ahí vi a mi marido tirado con los escombros encima. No sabíamos qué había pasado. Estábamos atrapados. Nos salvamos de milagro”, señaló en declaraciones a la señal de cable LN+.

Y agregó: "Estábamos todos asustados. No entendíamos qué pasaba. Mi marido logró sacar la reja, salir y así como pudo intentó asistir al chofer, pero no pudo hacer nada. Estaba sin vida".

Después del accidente, un grupo de efectivos policiales se hizo presente en el lugar para preservar la escena y avanzar con las primeras actuaciones destinadas a determinar cómo se produjo el siniestro vial.