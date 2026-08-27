Murió una mujer al caer desde el quinto piso de un hotel en Mendoza: investigan al novio

La víctima tenía 31 años y era oriunda de la provincia de Buenos Aires. Su pareja quedó aprehendida en el Polo Judicial de la capital provincia y su situación se definirá en las próximas horas.
Una mujer de 31 años murió este jueves al caer desde la ventana de un quinto piso de un hotel en la ciudad de Mendoza, mientras que la Justicia ordenó la detención de su novio e investiga un posible suicidio.
El hecho ocurrió durante la madrugada en el Hotel Aguas del Corral, situado en la calle Amigorena 36. Allí, Tamara Daniela Schiaffini, oriunda de la provincia de Buenos Aires, murió al precipitarse desde la ventana de la habitación 502. Su pareja, Daniel Gazzoti, de 32 años, quedó aprehendido en el Polo Judicial de la capital provincial.
En un principio, el hombre relató que ambos descansaban en la misma cama cuando escuchó ruidos y observó a Tamara sentada en la ventana. De acuerdo con su testimonio, “intentó sujetarla cuando se arrojó al exterior, sin lograr evitar la caída”.
Luego de la caída, Gazzoti reaccionó desesperado. En medio de la situación le gritó a la joven: “No te me mueras, mi amor. Mirá las vacaciones que me hiciste pasar. Me quiero matar yo también”.
El fiscal de la causa, Oscar Mallá, consignó que peritos de la Policía Científica realizan pericias tendientes a esclarecer el suceso y se activó el protocolo de femicidio.
"Escuché el golpe seco de la caída y el grito de la persona que bajó las escaleras diciendo '¡no, no, no!'. Pedía auxilio. Fue muy feo escuchar todo, no se pudo dormir", aseguró una de las pasajeras del hotel en declaraciones a la prensa mendocina.
Los investigadores intentan determinar con precisión qué sucedió en los minutos previos a la caída de la mujer desde la ventana del quinto piso y determinar si existió alguna intervención de terceros. En ese sentido, trabajan sobre la escena y las declaraciones tomadas hasta el momento.
Uno de los elementos que todavía no pudieron ser analizados son los teléfonos celulares de la pareja.
La situación procesal del hombre podría definirse en un plazo de entre 24 y 36 horas. En caso de confirmarse la hipótesis del suicidio, sería liberado.
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