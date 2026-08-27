Murió una mujer al caer desde el quinto piso de un hotel en Mendoza: investigan al novio

El fiscal de la causa, Oscar Mallá, consignó que peritos de la Policía Científica realizan pericias tendientes a esclarecer el suceso y se activó el protocolo de femicidio.

"Escuché el golpe seco de la caída y el grito de la persona que bajó las escaleras diciendo '¡no, no, no!'. Pedía auxilio. Fue muy feo escuchar todo, no se pudo dormir", aseguró una de las pasajeras del hotel en declaraciones a la prensa mendocina.

Los investigadores intentan determinar con precisión qué sucedió en los minutos previos a la caída de la mujer desde la ventana del quinto piso y determinar si existió alguna intervención de terceros. En ese sentido, trabajan sobre la escena y las declaraciones tomadas hasta el momento.

Uno de los elementos que todavía no pudieron ser analizados son los teléfonos celulares de la pareja.

La situación procesal del hombre podría definirse en un plazo de entre 24 y 36 horas. En caso de confirmarse la hipótesis del suicidio, sería liberado.