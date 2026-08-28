Creyó que tenía un novio británico, le transfirió casi $30 millones y descubrió que era una estafa

La mujer, de 60 años, mantuvo durante meses una relación virtual con un supuesto ciudadano del Reino Unido que decía querer viajar a Paraná para conocerla. Nunca hicieron una videollamada y ella pidió créditos para enviarle el dinero.
Una mujer de 60 años de Paraná, Entre Ríos, fue víctima de una millonaria estafa virtual después de creer durante meses que mantenía una relación sentimental con un supuesto hombre británico. Convencida de que su novio iba a viajar a la Argentina para conocerla, pidió préstamos en distintas entidades y terminó transfiriendo $29.816.400,69. Sin embargo, el viaje nunca ocurrió y el supuesto enamorado desapareció.
La historia comenzó en febrero de este año, cuando la mujer recibió un mensaje a través de Facebook de un hombre que se presentó como Michael Lawrence Williams y aseguró ser ciudadano del Reino Unido. Con el paso del tiempo, la conversación continuó por WhatsApp y el vínculo fue adquiriendo un tono sentimental. El hombre utilizaba una línea telefónica con característica británica, algo que contribuyó a que la víctima creyera en la identidad que le había dado.
Según relató la damnificada en su denuncia, durante todo ese tiempo nunca llegaron a realizar una videollamada, pero ella estaba convencida de que la relación era real. En determinado momento, el supuesto novio le manifestó que quería viajar desde el Reino Unido hasta Paraná para finalmente conocerse en persona.
Fue entonces cuando comenzó la maniobra. El hombre le explicó que necesitaba dinero y una autorización para poder concretar el viaje y le pidió ayuda económica. La mujer, convencida de que estaba colaborando con su pareja, solicitó créditos en entidades bancarias y no bancarias hasta reunir el dinero que le reclamaban.
Finalmente, realizó distintas transferencias que alcanzaron un total de $29.816.400,69. El dinero fue enviado a una cuenta cuya titularidad figuraba a nombre de una mujer identificada con las iniciales D.C.M.. Después de recibir los fondos, el supuesto británico dejó de responder y el viaje prometido jamás se concretó. Ante esa situación, la mujer comprendió que había sido engañada y radicó la denuncia.
A partir de la investigación, personal de la División Cibercrimen logró seguir parte del recorrido del dinero y determinó que los fondos habían terminado vinculados con una cuenta o billetera virtual registrada a nombre de una mujer de 47 años, con domicilio en Concordia.
Con esos elementos, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Las Heras al 1044, en Concordia. El procedimiento fue realizado por agentes de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, quienes notificaron a la mujer y secuestraron tres teléfonos celulares.
Los dispositivos quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información que permita establecer quiénes participaron de la maniobra, cómo se realizaron las transferencias y cuál fue el destino final del dinero.
La mujer que fue localizada en Concordia quedó vinculada a la causa por el delito de estafa, en principio como presunta coautora. De todos modos, su eventual responsabilidad penal deberá determinarse a partir de las pruebas que surjan de los teléfonos secuestrados, las cuentas investigadas y el resto de las medidas ordenadas por la Justicia.
El caso vuelve a poner en evidencia una modalidad conocida como estafa romántica, en la que los delincuentes construyen durante semanas o meses un vínculo afectivo con sus víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Una vez que logran ganarse su confianza, comienzan a solicitar dinero bajo distintos pretextos, como viajes, problemas económicos, trámites o supuestas emergencias.
En este caso, el argumento utilizado fue la necesidad de reunir dinero para que el supuesto novio pudiera viajar desde el Reino Unido hasta Paraná. La promesa de un encuentro presencial terminó siendo el mecanismo utilizado para conseguir que la víctima entregara una suma cercana a los 30 millones de pesos.