Creyó que tenía un novio británico, le transfirió casi $30 millones y descubrió que era una estafa

La investigación permitió identificar una cuenta a nombre de una mujer de Concordia, donde habría terminado parte del dinero transferido por la víctima.

Finalmente, realizó distintas transferencias que alcanzaron un total de $29.816.400,69. El dinero fue enviado a una cuenta cuya titularidad figuraba a nombre de una mujer identificada con las iniciales D.C.M.. Después de recibir los fondos, el supuesto británico dejó de responder y el viaje prometido jamás se concretó. Ante esa situación, la mujer comprendió que había sido engañada y radicó la denuncia.

A partir de la investigación, personal de la División Cibercrimen logró seguir parte del recorrido del dinero y determinó que los fondos habían terminado vinculados con una cuenta o billetera virtual registrada a nombre de una mujer de 47 años, con domicilio en Concordia.

Con esos elementos, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Las Heras al 1044, en Concordia. El procedimiento fue realizado por agentes de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, quienes notificaron a la mujer y secuestraron tres teléfonos celulares.

Los dispositivos quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información que permita establecer quiénes participaron de la maniobra, cómo se realizaron las transferencias y cuál fue el destino final del dinero.

La mujer que fue localizada en Concordia quedó vinculada a la causa por el delito de estafa, en principio como presunta coautora. De todos modos, su eventual responsabilidad penal deberá determinarse a partir de las pruebas que surjan de los teléfonos secuestrados, las cuentas investigadas y el resto de las medidas ordenadas por la Justicia.

El caso vuelve a poner en evidencia una modalidad conocida como estafa romántica, en la que los delincuentes construyen durante semanas o meses un vínculo afectivo con sus víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Una vez que logran ganarse su confianza, comienzan a solicitar dinero bajo distintos pretextos, como viajes, problemas económicos, trámites o supuestas emergencias.

En este caso, el argumento utilizado fue la necesidad de reunir dinero para que el supuesto novio pudiera viajar desde el Reino Unido hasta Paraná. La promesa de un encuentro presencial terminó siendo el mecanismo utilizado para conseguir que la víctima entregara una suma cercana a los 30 millones de pesos.