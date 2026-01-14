Video: un policía de civil se resistió a un robo y baleó a un motochorro en Isidro Casanova

Este hecho ocurrió el lunes a las 6 de la mañana en Avenida Juan Manuel de Rosas (conocida como Ruta 3), a la altura de las calles La Haya y Pekín. El hombre que pertenece a la Policía de la Ciudad y que estaba de civil, circulaba con su moto hasta que fue interceptado por los delincuentes. A través de la reacción del policía, uno de los motochorros, de 16 años, resultó herido.

El grupo de ladrones venía siguiendo al efectivo policial hasta que lo adelantaron para cortarle el paso apuntándolo con un arma. El hombre se bajó de su moto con el objetivo de huir y lo persiguieron a punta de pistola. Al sentirse amenazado, el policía sacó su arma reglamentaria que resultó en un tiroteo a plena luz del día. Este intercambio terminó pocos minutos después, ya que el delincuente había sido herido por las balas.

Al ver la escena, los otros motochorros escaparon, uno en su moto y los otros dos a pie. El herido fue trasladado al Hospital Paroissien y está en estado reservado luego de haber recibido lesiones en la cara y el abdomen.

Al adolescente baleado le secuestraron su arma calibre 22 con dos municiones. En cuanto a los otros delincuentes, todavía siguen prófugos.

Mirá el video del violento hecho de inseguridad que ocurrió en Isidro Casanova: