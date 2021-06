El agresor violó la medida judicial y la atacó delante de la hija adolescente que ambos tienen en común. La mujer llegó a un "punto seguro", pudo denunciar el hecho y salvó su vida.

La desesperada situación arrancó cuando, a pesar de la medida judicial, su ex marido irrumpió violentamente en casa de la mujer, llamada Carolina: comenzó con gritos, continuó con amenazas y siguió con destrozos de todo lo que encontró a mano. Le pegó a ella y a su hija menor de edad, según el propio testimonio de la mujer.

violencia de género El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del municipio. Municipalidad de Vicente López

Desesperada, ella atinó a huir. Tan conmocionada y asustada estaba que ni siquiera alcanzó a llevarse su celular. Sólo pudo tomar un cuchillo de cocina y correr.

Ya en la calle, huyó directamente al denominado "Punto Seguro" ubicado en la esquina de las avenidas Ader y Vélez Sarsfield. Desde allí se pudo comunicar con un operador del Centro de Monitoreo Municipal de Vicente López para pedir ayuda.

El punto seguro tiene un tótem, y un teléfono que comunica directamente con un operador de patrulla. Está equipado justamente con micrófono y con cámaras que graban las comunicaciones para que eventualmente después puedan ser usadas como prueba para presentar ante la Justicia.

"Estoy acá, en Vélez Sarsfield y Ader. Soy la misma chica de hoy, de la exclusión de hogar. ¡Vino y rompió todo! ¡Me dijo que me va a prender fuego y me va a matar!”, fue el grito desesperado de Carolina hacia el operador, según se ve en el video.

En minutos, una patrulla localizó al acusado a pocas cuadras del lugar del hecho y se lo llevó detenido.

"No me quiero quedar con su casa, tampoco quiero que esté detenido. Lo único que quiero es vivir en paz”, dijo este miércoles la damnificada. "Me salvó el punto seguro", alcanzó a decir Carolina en medio del llanto.

Cabe destacar que el padre de su hija ya había estado preso por otra denuncia que ella presentó en su contra por violento. Eso fue hace tres años atrás. Sin embargo, los insultos y los golpes no se detuvieron cuando recuperó la libertad.