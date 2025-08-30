Violento enfrentamiento en La Boca: un policía mató a un hombre que quiso sacarle el arma

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 6:30, cuando el efectivo, que cumplía tareas de vigilancia en un domicilio, fue abordado por un hombre que lo increpó con un arma en la mano. “¿Te querés morir? Dame el fierro”, habría dicho el agresor en el momento del ataque, según reconstruyeron investigadores en base a testimonios y registros de audio.

El encuentro derivó en un forcejeo entre ambos. En medio del enfrentamiento, el policía logró efectuar cuatro disparos que impactaron en el atacante. Minutos después arribó personal del SAME, que constató la muerte del hombre en el lugar. El oficial resultó ileso.

La secuencia del hecho quedó registrada por una cámara de monitoreo urbano ubicada en la zona, lo que permitió a las autoridades corroborar la mecánica del enfrentamiento.

De acuerdo con los primeros datos, el agresor sería un vecino del barrio. Aún no se determinó si llegó a disparar contra el oficial.

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de la jueza Alejandra Alliaud, que dispuso la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA). El lugar permaneció acordonado varias horas mientras se realizaban pericias y se evitaba el acercamiento de curiosos.

En paralelo, se difundió el audio del llamado al 911 que dio inicio al operativo. Allí, se escucha que el agresor tomó por la espalda al policía y lo amenazó antes de producirse el tiroteo.