A modo de ejemplo, si el número celular de quién lleva a cabo el reto termina en ‘414’, éste buscará los que terminan en ‘413’ y ‘415’, en búsqueda de alguna respuesta.

Pero eso no es todo, ya que, una vez que se establezca el contacto, el reto fomenta a que los usuarios suban a las redes sociales una captura de pantalla en la que se expone la mayoría de las veces, además de la conversación, el número de celular del ‘número vecino’, lo cual podría estar rompiendo con la ley 25.326 de protección de datos personales.

Según el abogado especializado en ciberdelitos, Daniel Monastersky, al exponer un dato ‘que debe tener una protección especial o consentimiento del titular del mismo para hacerlo público, en ese caso se está haciendo un tratamiento ilícito de los datos personales que viola la ley’. ‘Hay que pensar a la hora de publicar algo. Acá, la gente no piensa porque se suma a un desafío que no tiene sentido, lo ven como algo gracioso, pero exponer los datos personales y de esa manera, sin medir las consecuencias, no es un chiste’, agregó.

De hecho, de acuerdo al artículo 5.1 de aquella ley, el tratamiento de datos personales ‘es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias’. Y allí no termina el peligro, puesto que Monastersky dejó en claro que, con ese número de celular, ‘pueden ingresarlo en Facebook y ver si alguien dio de alta una cuenta con ese número, por lo que va a saber quién es’. De esta manera, puede ser utilizado ‘para acosar y hostigar’.

Por otro lado, el abogado especializado en ciberdelitos expresó que, si bien el riesgo de este reto puede ser, en la mayoría de los casos, de un grado ‘entre bajo y moderado’, cuando se trata de menores de edad ‘es más peligroso’.

‘Hay que imaginarse en tal caso que se contacten con un menor de edad. Siempre que hablamos de menores el riesgo es mayor en todo sentido’, explayó Monastersky, quien añadió: ‘Es necesario que los padres estén más actualizados y al tanto de todo lo que tiene que ver con el mundo de internet, y estas cuestiones también. A veces hay un ‘challenge’ que no saben que existe, y de esa manera pierden la posibilidad de tener un diálogo interesante con sus hijos por el desconocimiento’.’Para los chicos, uno no es una autoridad en estos temas, entonces es muy difícil lograr que estos hagan caso. Sería bueno que los padres se comprometan un poco más con estas cuestiones, sino es difícil que los nenes puedan cambiar o tomar dimensión de los riesgos reales que existen en internet’, finalizó.