La pesquisa fue iniciada por la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal porteño. Un grupo de adolescentes protagonizó las agresiones, cuyas imágenes se viralizaron en las redes sociales. Hasta ahora, no hay detenidos.
La Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal porteño inició una investigación por el ataque a golpes de un grupo de adolescentes a trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo. Las imágenes del episodio fueron difundidas por los presuntos agresores, con leyendas transfóbicas como "a correr a los trabas (sic)", entre emojis de risas.
El hecho ocurrió el lunes 2 de noviembre por la noche, en inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, cerca de la avenida Figueroa Alcorta y el Lago de Regatas, donde las mujeres trans se encontraban trabajando en la vía pública. De acuerdo con los testimonios que trascendieron, los ataques comenzaron con provocaciones y burlas del grupo de jóvenes que circulaba por la zona, algunos en bicicleta y otros a pie. Luego de un primer cruce verbal, los agresores habrían regresado y las atacaron con palos, ramas, piedras, conos de tránsito y una cubierta.
Las imágenes que circularon en Instagram y TikTok muestran a los atacantes mientras persiguen y golpean a las trabajadoras sexuales trans, además de insultarlas y alentarse entre ellos. En los videos también se observa cómo las víctimas intentan escapar de los golpes, mientras los jóvenes continúan arrojándoles objetos. Uno de ellos, de 14 años, fue atendido en el Hospital Fernández por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico.
El episodio, en el que hasta ahora no hay detenidos, sucedió a pocos días de una nueva Marcha del Orgullo, convocada para el sábado 7 de noviembre.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó este martes que el ataque sufrido por trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo es “de suma gravedad” y destacó que los ministerios de Seguridad y de Justicia de la Ciudad “ya están avanzando con la investigación”.
Macri remarcó que no permitirán que “estos delitos queden impunes” y aseguró que a los responsables les van “a caer con todo el peso de la ley”.
“Los ataques ocurridos en Palermo son de suma gravedad y no vamos a permitir que estos delitos queden impunes”, indicó el jefe de Gobierno en su cuenta de la red social X. Y agregó: “Los ministros de Justicia (Gabino Tapia) y de Seguridad (Horacio Giménez) ya están avanzando con la investigación para identificar a estos delincuentes. Les vamos a caer con todo el peso de la ley”.
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