Jorge Macri: "No vamos a permitir que estos delitos queden impunes"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó este martes que el ataque sufrido por trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo es “de suma gravedad” y destacó que los ministerios de Seguridad y de Justicia de la Ciudad “ya están avanzando con la investigación”.

Macri remarcó que no permitirán que “estos delitos queden impunes” y aseguró que a los responsables les van “a caer con todo el peso de la ley”.

“Los ataques ocurridos en Palermo son de suma gravedad y no vamos a permitir que estos delitos queden impunes”, indicó el jefe de Gobierno en su cuenta de la red social X. Y agregó: “Los ministros de Justicia (Gabino Tapia) y de Seguridad (Horacio Giménez) ya están avanzando con la investigación para identificar a estos delincuentes. Les vamos a caer con todo el peso de la ley”.