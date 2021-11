"Berni me dijo que no zafa de la perpetua. Espero que pase eso porque muchas veces se dice y no se hace, pero yo pediría pena de muerte. ¿Por qué el estado no puede aplicársela a esta gente si esta gente no sirve para otra cosa?", reflexionó en declaraciones a radio Rivadavia.

Consultado sobre la presencia de Berni frente a la comisaría de Ramos Mejía, donde fue insultado, Sabo opinó que "por lo menos dio la cara, no tengo mucho más para decir".

En referencia a la marcha que se realizó en la noche del lunes en reclamo de justicia por el crimen de su hijo de 48 años, Pedro dijo: "Sabía que iba a ir gente pero no esta cantidad, fue una multitud. Eso quiere decir como lo querían a mi hijo, todo el mundo lo conocía, fue impresionante".

RamosMejia-marcha.jpg La marcha de vecinos y comerciantes de Ramos Mejía tuvo una alta convocatoria y derivó en enfrentamientos con la Policía.

Además señaló que "no hacemos nada con que anden los patrulleros, hay que agarrar al chorro mostrarlo en la televisión, dónde vive y ver si le da un poco de vergüenza".

"Anoche cuando fuimos al kiosco la gente puso velas, puso carteles, puso de todo... es impresionante. Esperemos que sirva para algo, fue muy multitudinaria la marcha, yo vi otras marchas pero como esta no, así que eso me reconforta un poco pero con eso no alcanza", cerró.