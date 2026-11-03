A días de la visita del Papa, la Iglesia advierte que aumentan las necesidades sociales

Sin embargo, sostuvo en diálogo con Radio 10 que esa ayuda debe estar acompañada por herramientas que permitan a las personas participar activamente en la sociedad. “El desarrollo requiere la promoción humana”, afirmó, y vinculó ese objetivo con el acceso al trabajo.

El titular de la Pastoral Social también consideró necesaria “una democracia más participativa que involucre a todos” en la elaboración de propuestas para superar los problemas del país.

En ese marco, destacó el concepto de justicia social y su relación con la responsabilidad colectiva. “La justicia social nos habla de oportunidades para todos y también nos habla de un compromiso de todos”, sostuvo.

Sobre la visita de León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, Braida expresó su expectativa por el mensaje que transmitirá el pontífice y convocó a prepararse para escucharlo.

“El Papa viene para todos los argentinos”, afirmó, y señaló que esa invitación comprende a creyentes y no creyentes y a personas de distintas pertenencias políticas.

El obispo indicó que desde La Rioja se organizan viajes para participar de las actividades y que quienes no puedan trasladarse se preparan para seguir las celebraciones en comunidad. “Recibir en comunidad el mensaje también nos ayuda”, expresó.

El rol de Braida durante la visita del Papa

Braida será el encargado de abrir formalmente el encuentro y presentar la jornada ante el Pontífice: “Me toca a mí presentar ante el Papa ese encuentro. Simplemente presento el encuentro agradeciéndole a él porque en su última encíclica toca el tema laboral específicamente y los cambios que sufre con las nuevas tecnologías; también plantearle la preocupación por la cuestión de la desocupación en el país y remarcar que todos los que están allí son personas que están apostando a un mundo mejor, donde haya más trabajo para todos, especialmente para las nuevas generaciones”.

La dinámica de la audiencia consistirá en la presentación de cinco testimonios de actores del ámbito productivo. Al respecto, Braida señaló que, si bien la selección final de oradores responde a diversos sectores nacionales, la Provincia contará con presencia en el auditorio: “Se propuso gente de distintos ámbitos, también de aquí, de La Rioja. Los testimonios son de distintos sectores”.

La actividad oficial del obispo riojano comenzará la tarde del domingo (ocho de noviembre) en el Palacio San Martín, donde integrará la recepción oficial junto a la Comisión Ejecutiva —encabezada por Monseñor Marcelo Colombo—, miembros de la Comisión Permanente y autoridades nacionales, provinciales y legislativas.

El lunes por la mañana asistirá al predio de Claypole, donde el Santo Padre mantendrá un encuentro con el sector de la discapacidad y las instituciones de acompañamiento. Tras el acto con el mundo del trabajo en la UCA, Braida participará a última hora de la tarde en el rezo de Vísperas, en la Catedral de Buenos Aires junto a los equipos sinodales.

En ese marco, confirmó que una delegación de tres riojanos integrará el grupo de referentes de la dimensión sinodal de la Iglesia. Posteriormente, tras un homenaje al Papa Francisco en el mismo templo, los obispos mantendrán una cena compartida con León XIV, espacio que Braida definió como el momento de contacto más directo de la Conferencia Episcopal con el Pontífice.

La agenda continuará el martes (10 de noviembre) con el traslado de la comitiva episcopal a Córdoba para la misa masiva y el encuentro con los consagrados, la posterior vigilia joven en Buenos Aires y la celebración final en el Santuario de Luján.

La vivencia personal de Monseñor Braida ante esta visita pontificia se inscribe en un recorrido de fe que comenzó en su juventud: “Pasaron 39 años de la última visita de un Papa a la Argentina. Cuando vino Juan Pablo II yo estaba en Córdoba y fuimos a hacer cordón los jóvenes de la iglesia de los Capuchinos en la avenida Vélez Sarsfield. Teniendo 19 años pude verlo pasar por lo menos y participar de una misa”, recordó Braida.

“Hoy para mí es muy significativo porque los obispos somos los colaboradores directos del Papa; es una gracia muy grande que viene a confirmar y animar el camino cotidiano”, expresó el Obispo de La Rioja.

Asimismo, Braida recordó sus intercambios previos con el Papa Francisco durante los sínodos y tras su ordenación episcopal, destacando una charla en la que el Papa de la época evocó la figura del Mártir Enrique Angelelli y su compromiso con el Concilio Vaticano II en La Rioja.