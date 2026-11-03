“Para esa ultraderecha, el conflicto o la confrontación no es solo un medio para alcanzar el poder, es un fin en sí mismo”, comentó el mandatario. Y señaló que esa “internacional ultraderechista” teje “alianzas para debilitar Europa desde dentro”.

Milei, en tanto, en más de una ocasión fue muy crítico de la administración del Partido Socialista. Pero fundamentalmente recargó cuestionamientos hacia Sánchez, a quien le dedicó varios de sus discursos cuando pisó suelo español.

Con este telón de fondo, y bajo los antecedentes inmediatos y el duro cruce verbal registrado durante la última visita de Milei a territorio español —ocasión en la que calificó de "dictador" al jefe del Ejecutivo local—, la agenda oficial obligará a ambos mandatarios a coincidir en los espacios formales de la cumbre. Por caso, compartirán la fotografía oficial, la ceremonia inaugural y los plenarios temáticos.

Hasta el momento, fuentes diplomáticas confirmaron que no está prevista una reunión bilateral entre ambos. Incluso en el entorno presidencial anticipan otro cruce más, en el marco de una relación que no tiene vuelta atrás.

Para esta gira, el presidente estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Además de su participación en el foro iberoamericano —que centrará sus ejes en la cooperación económica, el desarrollo sostenible y los desafíos de la inteligencia artificial—, la comitiva argentina prevé actividades orientadas a reforzar la inserción internacional del Gobierno en el continente europeo.