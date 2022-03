"Hemos facultado a los presidentes de bloques para que el Gobierno pueda tener su ley, más allá de que no estamos de acuerdo con el programa", aclaró Morales al aludir a las metas económicas incluidas en el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento.

"No obstante eso -continuó el presidente de la UCR en declaraciones a radio La Red- en la última reunión (de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio) hubo casi unanimidad en que específicamente la parte de la ley sobre el financiamiento no hay porqué no acompañarla".

Morales será parte hoy del grupo de gobernadores que recibirá el jefe de Gabinete, Juan Manzur, al mediodía en Casa de Gobierno y luego acompañará a la Cámara de Diputados, para reunirse con su titular, Sergio Massa, y luego exponer en el plenario de comisiones de Presupuesto y de Finanzas, que hoy escuchará a los mandatarios provinciales, a sindicalistas y empresarios.

Para el gobernador jujeño, "sin ley hay default" y cuestionó "la actitud irracional de La Cámpora y de un sector del kirchnerismo, que ni siquiera fueron a escuchar al Presidente" durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 1 de marzo.

Al ser consultado sobre cómo se saldará la discusión parlamentaria para que finalmente haya ley, Morales dijo que desde Juntos por el Cambio harán "todo lo posible para que el Gobierno tenga ley, fijando nuestra posición con claridad de autorizar el endeudamiento pero no acompañar el programa y en ese marco utilizar todos los mecanismos parlamentarios disponibles".

Si bien dijo que no quería meterse "en la estrategia parlamentaria" aseveró que está abierto el diálogo "entre los presidentes de bloque y el presidente de la Cámara".