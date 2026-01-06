El Gobierno firmó los primeros contratos de rutas nacionales privatizadas y definió nuevos peajes

Uno de los tramos quedará bajo la órbita de Autovía Construcciones y Servicios S.A., que desde este miércoles asumirá la administración del sector oriental, allí se incluyen las rutas 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, con responsabilidades sobre mantenimiento y explotación. El otro segmento será operado por una unión de empresas, integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, este consorcio se hará cargo del corredor que une Rosario y Victoria a través de la ruta 174, un paso clave sobre el río Paraná que conecta Santa Fe con Entre Ríos

Desde Vialidad Nacional confirmaron los valores que regirán en las estaciones de cobro, que comenzarán a aplicarse dentro de las próximas 48 horas. El cruce Rosario–Victoria costará $1000, mientras que en los accesos de las rutas 12 y 14 la tarifa será de $1900.

La firma de estos contratos se inscribe en un plan más amplio que prevé más de 9000 kilómetros concesionados en todo el país. El objetivo oficial es reducir costos para el sector productivo y dejar atrás un sistema calificado como deficitario, en favor de uno “transparente, competitivo y sin subsidios”. Según datos oficiales, la licitación recibió siete ofertas nacionales e internacionales, todas por debajo del tope previsto en los pliegos. Para las autoridades, ese resultado refleja eficiencia en el proceso y marca el inicio de un esquema que no contará con aportes directos del Tesoro.