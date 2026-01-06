Economía |

El Banco Central volvió a comprar dólares: acumuló U$S100 millones en dos días

La autoridad monetaria adquirió U$S83 millones. Se suman a los U$S21 millones que había adquirido en la primera rueda de la semana. El dólar minorista cerró a $1.490 en el Banco Nación.

En el marco de la nueva política cambiaria de ajuste de las bandas entre las que cotiza el dólar, el Banco Central (BCRA) volvió a comprar reservas este martes. La autoridad monetaria adquirió U$S83 millones, que se suman a los U$S21 millones que había adquirido el lunes.

De esta manera, las reservas volvieron a superar los U$S44.000 millones, para totalizar los U$S44.187 millones, un nivel que no se veía en los últimos tres años. Las operaciones se produjeron mientras el mercado financiero aguarda señales sobre el pago de deuda previsto para este viernes.

image

La cotización del dólar

En los primeros días de la entrada en rigor de la nueva banda cambiaria, el dólar minorista cerró en el Banco Nación (BN) a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta. De acuerdo al promedio que realiza el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio minorista se vendió a $1.488,32.

En el segmento mayorista, el dólar se ubicó a $1.467,50, $2,50 por debajo respecto a la víspera. El volumen operado creció fuerte, a u$s573,4 millones, contra los u$s383,8 millones de la jornada anterior.

ADEMÁS: Ciudad de Buenos Aires: cayó la pobreza y creció la clase media en el tercer trimestre de 2025

El denominado dólar blue o paralelo subió $5 y cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta en el mercado informal de la City porteña. La brecha con el dólar mayorista es del 3,6%.

image

El dólar CCL se ubicó a $1.534,84 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,6%. El dólar MEP operó a $1.496,57 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.937,00.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1530,41, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.093,44, según Binance.

ADEMÁS: Recaudación 2025: alcanzó los $183,1 billones y logró una suba del 8%

En Wall Street los ADRs los papeles argentinos tuvieron mayoría de bajas por hasta el 2,3% de la mano de Transportadora de Gas del Sur; YPF (-2,1%) y Pampa Energía (-2%). En contraste, Banco Macro avanza 1,5% y lidera las subas. En un contexto en el que el riesgo país se mantuvo en torno a los 561 puntos básicos.

En la bolsa local, el S&P Merval sube 0,5% a 3.146.158,52 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace 0,8% a 2.047,19 puntos. Los papeles argentinos cotizan con mayoría de subas de hasta 4% liderados por Bolsas y Mercados Argentinos.

