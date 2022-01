"Es una buena noticia para el país el principio de acuerdo entre el Gobierno Nacional con el FMI. Es un primer paso positivo, ya que el default hubiera sido negativo para nuestra economía", twitteó el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales.

"Oportunamente el Congreso tratará los términos del acuerdo. Reivindicó la actitud responsable de la oposición en un tema clave para la vida de los argentinos", amplió.

El senador nacional por Mendoza y presidente del interbloque de Senadores, Alfredo Cornejo fue otro de los dirigentes que celebró este anuncio: "Todo lo que lleve a acordar con los organismos internacionales es una buena noticia. Se podría haber evitado un año de angustia pero la obsesión por el relato del kirchnerismo nos perjudicó a todos. Ahora tenemos que ver la letra chica del acuerdo".

"Es una buena noticia que después de dos largos años estemos llegando a la recta final de las negociaciones con el FMI. El siglo XXI exige cooperación, multilateralidad y visión de futuro a los Estados", señaló por su parte el diputado Manes.

"El acuerdo con el FMI es esencial para que la Argentina vuelva a acceder al mercado de capitales y comience un proceso de ordenamiento de las cuentas públicas del Estado. El presidente se comprometió a enviarlo al Congreso y esperamos que así sea", agregó.

El neurocientífico dijo también que "además del acuerdo con el FMI y el apoyo de las potencias, necesitamos una visión integral, voluntad política y sentido común en el frente interno. No tener un plan económico claro pone en riesgo una discusión seria sobre el futuro del país".

"No podemos seguir viviendo en eterna incertidumbre. Necesitamos conocer el esquema económico que se está planteando para los próximos años. Hace falta un esquema racional que no puede ser solo el de un gobierno ni el de un partido: debe convocarnos realmente a todos. Nuestro país se encuentra ante un momento bisagra y con una ventana de oportunidad para consensuar las políticas de Estado que nos permitan salir del estancamiento de la última década. Pero sin diálogo, apertura y búsqueda de consenso no hay recuperación ni crecimiento posible", amplió.

"Si 'mágicamente' solucionáramos el gravísimo problema de la deuda, aún así tendríamos problemas económicos muy serios y arraigados que exigirían respuestas innovadoras avaladas por un amplio consenso político y social. El acuerdo con el Fondo debe ser parte de un plan de crecimiento. Si la Argentina no transforma su matriz productiva y encara un camino verdadero de desarrollo, no hay ni habrá acuerdo que nos saque de esta decadencia crónica", opinó el referente del nuevo radicalismo.

"La deuda que dejó Cristina era PAGABLE pero no la pagaron y en 2015 nos dejaron el país EN DEFAULT. La deuda que dejó Cambiemos, en cambio, era IMPAGABLE, pero la pagaron y no hay default. La leyenda peronista continúa. Viva Cristina! Viva Alberto! Viva Perón! Aguante el FMI!", fue el mensaje en tono irónico que eligió compartir el diputado de Juntos Fernando Iglesias.

Martín Tetaz, diputado de Juntos por CABA y economista, analizó desde su óptica el alcance del "entendimiento" y compartió su mirada: "Resumen #FMI. Positivo: Hay acuerdo, refinanciación a 10 años con 4 de gracia y devolución de lo pagado para recomponer reservas (5000 millones). Negativo: No se explicitó el plan tarifario y de subsidios. Tampoco el programa cambiario. Dudoso: Como llegaremos a las metas 2024"

"Bonus track #FMI. Por mas que lo nieguen el presidente y el ministro hay un ajuste fiscal y monetario que, paradójicamente, planea llegar en 2024 a los mismos niveles de déficit y emisión que había en 2019", dijo.

Y en otra serie de tweets agregó: "El Fondo no lo presenta como un acuerdo sino como 'entendimientos sobre políticas clave como parte de sus discusiones EN CURSO sobre un programa respaldado por el FMI'. Muy importante: el Fondo confirma lo que Martín Guzmán negó; hay un acuerdo para reducir subsidios".

Por su parte, la diputada nacional por el PTS/Frente de Izquierda, Myriam Bregman lanzó desde su cuenta de Twiiter: "Se termina de legitimar la estafa macrista. La letra chica es cómo se paga la fiesta de Macri y sus amigos."

Críticas de liberales y economistas

En distinta vereda se ubicaron los dos representantes liberales, los economistas Javier Milei y José Luis Espert, quienes no ocultaron sus críticas.

"El anuncio de programa de Guzmán está en perfecta línea con la defensa de la casta política. Pretenden que el despelote central de Argentina, el déficit fiscal, se arregle vía crecimiento para que no tenga que haber ajuste en la política ni siquiera en términos reales. TODO DICHO", lanzó Milei, diputado por CABA de La Libertad Avanza.

Mientras que Espert, diputado nacional por Avanza Libertad fustigó desde su cuenta de Twitter, como respuesta a un textual del presidente Alberto Fernández en el que habla que no habrá reforma laboral ni necesidad de alcanzar a déficit cero: "Entonces firmaste una canción de cuna querido. Quién financia el déficit? Guzman dijo que no será el BCRA. Entonces será con deuda, a la cual ustedes maldicen todos los días. Y sin reformas promercado? Es cualquiera este acuerdo. No digan más que Macri hizo un mal arreglo".