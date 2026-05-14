Adorni inauguró en Mendoza el primer proyecto RIGI y reforzó el discurso económico de Milei

En su discurso, el vocero presidencial afirmó que la administración de Javier Milei busca garantizar condiciones para que el sector privado pueda invertir a largo plazo. En ese marco, defendió el RIGI como una herramienta destinada a impulsar grandes proyectos productivos y energéticos en distintas provincias del país.

Adorni también cuestionó a gestiones anteriores por haber mantenido una “mirada cortoplacista” y sostuvo que el actual Gobierno impulsa reformas estructurales orientadas a atraer inversiones y promover el crecimiento económico. Entre ellas mencionó acuerdos comerciales con Estados Unidos y Europa, además de la denominada Ley de Inocencia Fiscal.

Otro de los ejes del acto fue la defensa de la reforma laboral impulsada por el oficialismo. El funcionario aseguró que la nueva legislación permitirá incorporar a más de cinco millones de personas al mercado formal y reducir la litigiosidad laboral mediante nuevos esquemas de contratación.

La presencia de Luis Petri también tuvo peso político dentro del escenario mendocino, ya que el diputado nacional por Mendoza y uno de los dirigentes radicales más cercanos al oficialismo libertario, no ocultó en los últimos meses su intención de competir por la gobernación provincial en el futuro.

Sobre el cierre, Adorni reivindicó el vínculo entre Nación y provincias y aseguró que el Gobierno enviará nuevas reformas al Congreso en las próximas semanas.“Las provincias son una parte imprescindible de esta nueva Argentina que mira hacia el futuro”, afirmó durante el acto realizado en Mendoza.