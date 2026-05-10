Caputo: "Milei piensa que Adorni es una persona honesta"

Luis Caputo respaldó al vocero presidencial, aunque admitió que la demora en presentar documentación “traba” la gestión.
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este domingo a Manuel Adorni en medio de la polémica por la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al vocero presidencial. “Pienso lo mismo que el presidente y él piensa que Manuel es una persona honesta y lo defiende como tal. Si pensara que es honesto y no lo defendiera, me parecería trágico”, afirmó durante una entrevista televisiva con Luis Majul por La Nación+.
Aunque respaldó públicamente a Adorni, Caputo reconoció que la situación genera dificultades dentro del Gobierno. “No es importante mi opinión, pero lo que yo creo, se lo he dicho respetuosamente al presidente cuando tuve oportunidad y sin que me considere el dueño de la verdad, que la demora de Manuel Adorni en presentar los papeles está trabando a la gestión del gobierno”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda al referirse a las declaraciones patrimoniales pendientes del funcionario.
Durante la entrevista, Caputo también habló sobre la situación económica y aseguró que el país atraviesa una etapa de recuperación. “Yo digo que, a partir de mayo, junio, se vienen los mejores meses. Hoy estamos en un proceso de recuperación, y lo digo con la evidencia de los datos”, afirmó. Luego destacó indicadores vinculados a la actividad productiva: “La industria en el mes de marzo se recuperó fuertemente, está 5% por arriba del año anterior”. Además, agregó: “La construcción, 12,7% por arriba. Eran dos sectores que venían rezagados. Entramos en un proceso ahora más virtuoso donde ya estamos terminando de absorber el shock interno del año pasado”.
El ministro también explicó el funcionamiento del denominado Súper RIGI, un esquema que busca ampliar beneficios fiscales para atraer inversiones estratégicas. “Es un sistema que tiene todavía más beneficios impositivos que el RIGI y que lo hacemos para captar industrias que hoy no están desarrollándose en el país”, señaló. Como ejemplo, mencionó el desarrollo de la industria del cobre: “Vamos a hacer en poco tiempo un productor importante de cobre. Procesamiento del cobre, del laminado de cobre”. Y agregó: “Es lo que se usa mucho para electrificación de vehículos eléctricos y para inteligencia artificial. Hoy ya hay escasez y se espera una demanda exponencial”.
Por último, Caputo respondió a las críticas por el financiamiento universitario y el estado de las rutas nacionales. “Primero, con las universidades está todo al día. Ellos dicen que no. Que le falta pagar a los hospitales universitarios. Tanto los hospitales como las universidades están al día, de acuerdo a la ley vigente y la ley de presupuesto”, aseguró. Sobre la infraestructura vial, apuntó contra gestiones anteriores: “Con respecto a las rutas, es al revés, es lo que no se hizo durante todos esos años. Las rutas no se deterioran en uno. Y toda la plata que se gastaba en eso se iba esencialmente en corrupción”.
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