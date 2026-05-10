Caputo: "Milei piensa que Adorni es una persona honesta"

Por último, Caputo respondió a las críticas por el financiamiento universitario y el estado de las rutas nacionales. “Primero, con las universidades está todo al día. Ellos dicen que no. Que le falta pagar a los hospitales universitarios. Tanto los hospitales como las universidades están al día, de acuerdo a la ley vigente y la ley de presupuesto”, aseguró. Sobre la infraestructura vial, apuntó contra gestiones anteriores: “Con respecto a las rutas, es al revés, es lo que no se hizo durante todos esos años. Las rutas no se deterioran en uno. Y toda la plata que se gastaba en eso se iba esencialmente en corrupción”.