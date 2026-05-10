"Acompañar el cambio no es aplaudir todo": el mensaje del PRO con críticas al Gobierno

Sin mencionar directamente al presidente o a Manuel Adorni, el texto apuntó contra quienes “frenan el cambio desde adentro” y cuestionó actitudes de “soberbia” y “arrogancia” dentro del espacio gobernante. Además, el comunicado hizo referencia al “dolor” que genera cuando “no se respeta el sacrificio ajeno” y “no se da el ejemplo”, en un contexto marcado por la decisión del Gobierno de sostener a Adorni pese a las dudas sobre su patrimonio.