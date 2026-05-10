"Acompañar el cambio no es aplaudir todo": el mensaje del PRO con críticas al Gobierno

El partido encabezado por Mauricio Macri reclamó que las mejoras económicas lleguen a la población y cuestionó actitudes dentro del oficialismo.
El PRO difundió este domingo un comunicado con críticas hacia el Gobierno de Javier Milei y tomó distancia de algunas decisiones del oficialismo. A través de un mensaje publicado en redes sociales, el partido fundado por Mauricio Macri sostuvo que “acompañar el cambio no es aplaudir todo” y advirtió que seguirá reclamando “lo que se prometió y todavía no llegó”, en medio de tensiones crecientes con la Casa Rosada.
Sin mencionar directamente al presidente o a Manuel Adorni, el texto apuntó contra quienes “frenan el cambio desde adentro” y cuestionó actitudes de “soberbia” y “arrogancia” dentro del espacio gobernante. Además, el comunicado hizo referencia al “dolor” que genera cuando “no se respeta el sacrificio ajeno” y “no se da el ejemplo”, en un contexto marcado por la decisión del Gobierno de sostener a Adorni pese a las dudas sobre su patrimonio.
En el documento, el PRO reafirmó que decidió acompañar “sin especular” el rumbo económico impulsado por Milei y reconoció avances en algunos indicadores macroeconómicos. Sin embargo, aclaró que “empezar no es llegar” y remarcó que la mejora de los números no alcanza si no impacta de manera concreta en la vida cotidiana de la población. “El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró”, señaló el texto partidario.
El comunicado fue publicado después de que el diputado Fernando de Andreis, uno de los dirigentes más cercanos a Macri, cuestionara públicamente la continuidad de Adorni dentro del Gobierno. La difusión del mensaje volvió a exponer diferencias entre el PRO y La Libertad Avanza, en momentos donde ambos espacios mantienen negociaciones políticas, pero también crecientes disputas internas sobre el rumbo y las formas de gestión.
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