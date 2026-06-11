Adorni sumó a la declaración jurada el departamento de Caballito y la casa de Indio Cuá

Bettina Angeletti y Manuel Adorni. Apuntan a acceder a sus cuentas bancarias, créditos, plazos fijos y consumos. Bettina Angeletti y Manuel Adorni. Apuntan a acceder a sus cuentas bancarias, créditos, plazos fijos y consumos.

Solicitan a la UIF investigar al jefe de Gabinete por lavado de dinero

Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente publicara su declaración jurada de 2025, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) elevó un pedido formal a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que lleve adelante la apertura de un expediente de inteligencia financiera con el propósito de realizar un análisis en relación con la evolución patrimonial.

Además, de ser necesario, radicar la denuncia ante la justicia penal por presunto lavado de activos del funcionario de Milei y su esposa, Bettina Angeletti, por la existencia de posibles fondos y bienes de, según la entidad, origen no debidamente acreditado.

El titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, es el destinatario del pedido del CIPCE que reclamó la aceptación de “todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias” con el objetivo de monitorear de forma intensiva a Adorni y Angeletti, argumentando que son Personas Políticamente Expuestas (PEP), y así poder establecer la trazabilidad, el origen y la consistencia económica del patrimonio.