Adorni sumó a la declaración jurada el departamento de Caballito y la casa de Indio Cuá

El Jefe de Gabinete finalmente hizo la presentación ante la Oficina Anticorrupción en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente presentó su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción, en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El documento incluye su casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y el departamento del barrio de Caballito.
La vivienda del country fue adquirida el 15 de noviembre de 2024 y fue refaccionada totalmente por unos U$s 245.000, pagados en efectivo.
A esto se suma compra de un departamento en Caballito por US$230 mil, el 18 de noviembre de 2025, una polémica operación inmobiliaria por el que dos jubiladas le prestaron el 87% del monto total.
Adorni declaró un patrimonio bruto de $944,6 millones al cierre de 2025, frente a los $662,6 millones que había informado al inicio del período.
Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente publicara su declaración jurada de 2025, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) elevó un pedido formal a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que lleve adelante la apertura de un expediente de inteligencia financiera con el propósito de realizar un análisis en relación con la evolución patrimonial.
Además, de ser necesario, radicar la denuncia ante la justicia penal por presunto lavado de activos del funcionario de Milei y su esposa, Bettina Angeletti, por la existencia de posibles fondos y bienes de, según la entidad, origen no debidamente acreditado.
El titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, es el destinatario del pedido del CIPCE que reclamó la aceptación de “todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias” con el objetivo de monitorear de forma intensiva a Adorni y Angeletti, argumentando que son Personas Políticamente Expuestas (PEP), y así poder establecer la trazabilidad, el origen y la consistencia económica del patrimonio.
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