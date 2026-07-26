Morosidad: la deuda en billeteras virtuales es más alta que en la pandemia

El endeudamiento complica cada vez más a las familias argentinas.

Morosidad en la Argentina: el perfil de los deudores

El informe indicó, en ese sentido, que casi cuatro de cada diez jóvenes de entre 18 y 34 años presentan atrasos en sus obligaciones financieras. Entre los menores de 24 años, la tasa de irregularidad alcanza el 40,9%.

Respecto del género, la distribución es prácticamente equitativa: el 50,2% de los morosos son varones y el 49,8% mujeres. Sin embargo, el informe observó que los hombres tienden a endeudarse más con bancos, mientras que las mujeres lo hacen con mayor frecuencia mediante billeteras virtuales.

A nivel geográfico, las regiones de Cuyo y el NOA registran los mayores niveles de incumplimiento. La Rioja (22,8%), San Luis (20,1%) y Catamarca (20,0%) lideran el ranking de morosidad, mientras que La Pampa (9,1%) y la Ciudad de Buenos Aires (10,1%) presentan los índices más bajos.

Aunque la morosidad de las empresas se mantiene por debajo de la de los hogares, con un 3%, también muestra una tendencia creciente. La construcción es el sector más afectado, con un índice de irregularidad del 7%, seguida por alojamiento y servicios de comida (6,9%) y las actividades administrativas (5,5%).