Política |

Villarruel sobre Adorni: "Me parecen una vergüenza su accionar y sus explicaciones"

“¿Vicky le creés a Adorni?”, le preguntó un usuario en redes sociales y la respuesta de la titular del Senado no pasó desapercibida.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia de Manuel Adorni y cuestionó duramente las explicaciones que brindó el jefe de Gabinete sobre su patrimonio y la presentación de su declaración jurada.

“¿Vicky le creés a Adorni?”, le preguntó un usuario en redes sociales. La respuesta de la titular del Senado fue contundente: “No. Me parecen una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

La crítica estuvo dirigida a las declaraciones realizadas por Adorni luego de hacer pública su declaración jurada patrimonial, en la que detalló bienes, ahorros en dólares y movimientos financieros que quedaron bajo análisis público en los últimos días.

ADEMÁS: Adorni dijo que ya presentó su declaración jurada y dio detalles de su patrimonio

El jefe de Gabinete aseguró que parte de los fondos declarados corresponden a ahorros acumulados fuera del sistema bancario y aseguró que “ahorramos en negro como todos los argentinos”, una frase que generó fuertes repercusiones políticas.

Adorni también sostuvo que una parte sustancial del crecimiento patrimonial familiar estuvo vinculada a inversiones en criptomonedas y afirmó que obtuvo ganancias cercanas a los US$300.000 mediante operaciones con Bitcoin.

Las explicaciones del funcionario generaron cuestionamientos de distintos sectores políticos y la respuesta de Villarruel sumó un nuevo capítulo a las diferencias que mantienen ambos dirigentes dentro de La Libertad Avanza.

La vicepresidenta ya había expresado críticas hacia integrantes del entorno presidencial en otras oportunidades y su mensaje fue interpretado como una nueva señal de distanciamiento respecto de uno de los principales funcionarios del Gobierno nacional.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados