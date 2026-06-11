Villarruel sobre Adorni: "Me parecen una vergüenza su accionar y sus explicaciones"

El jefe de Gabinete aseguró que parte de los fondos declarados corresponden a ahorros acumulados fuera del sistema bancario y aseguró que “ahorramos en negro como todos los argentinos”, una frase que generó fuertes repercusiones políticas.

Adorni también sostuvo que una parte sustancial del crecimiento patrimonial familiar estuvo vinculada a inversiones en criptomonedas y afirmó que obtuvo ganancias cercanas a los US$300.000 mediante operaciones con Bitcoin.

Las explicaciones del funcionario generaron cuestionamientos de distintos sectores políticos y la respuesta de Villarruel sumó un nuevo capítulo a las diferencias que mantienen ambos dirigentes dentro de La Libertad Avanza.

La vicepresidenta ya había expresado críticas hacia integrantes del entorno presidencial en otras oportunidades y su mensaje fue interpretado como una nueva señal de distanciamiento respecto de uno de los principales funcionarios del Gobierno nacional.