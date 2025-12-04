La Ciudad de Buenos Aires suma 850 policías para reforzar la seguridad

Tuvieron experiencia previa en otras fuerzas y fueron capacitados en la Ciudad. Durante la actual gestión se sumaron 3.839 efectivos a la Policía de la Ciudad, que cuenta con más de 27 mil agentes.

De los nuevos egresados del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) 400 serán destinados a la Dirección Autónoma de Alcaidías y 450 se sumarán al plantel policial que patrulla las calles. Los efectivos destinados a las alcaidías cuidarán a detenidos y permitirán que los policías que venían cumpliendo esa tarea salgan nuevamente a las calles.

“Nuestra fuerza trabaja todos los días con un objetivo claro: proteger el orden y cuidar la vida de quienes habitan y visitan esta Ciudad ”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Y agregó: “Tenemos la decisión política de cuidarlos y acompañarlos en cada paso. A nuestros policías se los respeta y se los respalda porque en sus manos está la posibilidad de que cada persona pueda crecer, trabajar y proyectar su futuro”.

Sólo en 2025 el Gobierno porteño sumó 2.022 efectivos, entre 887 cadetes egresados del ISSP y 1.135 nuevos policías pertenecientes a otras fuerzas de seguridad llamados NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia) para fortalecer el Sistema Integral de Seguridad Pública.

En el egreso de oficiales, en el estadio del club Deportivo Español de Parque Avellaneda, Jorge Macri estuvo acompañado por el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; y el ministro de Justicia, Gabino Tapia, entre otros funcionarios, y cerca de 2 mil familiares de los agentes.

Fuerte inversión en seguridad

En 2026 la Ciudad mantendrá una fuerte inversión en seguridad, tal como queda reflejado en el Presupuesto que se acaba de aprobar en la Legislatura. Esto implica más patrulleros, motos y chalecos, y la incorporación de más tecnología al servicio de la seguridad de los porteños.

“¿Cómo puede progresar un comerciante con manteros en la vereda? ¿O un laburante que no puede llegar al trabajo porque la calle está cortada? ¿O un vecino que no puede pasar frente a una propiedad usurpada porque tiene miedo de que le roben? Cada policía en la calle significa una respuesta concreta a estos problemas reales”, agregó Jorge Macri.

Los cursos NICE buscan aprovechar la experiencia de quienes hayan pertenecido a otras fuerzas de seguridad y que tengan la baja en su fuerza de origen. A lo largo de 240 horas cátedra en el ISSP se les da formación física, técnica, legal y táctica para cumplir funciones en la Policía de la Ciudad. El curso contempla el ingreso de aproximadamente 2.500 nuevos efectivos para principios de 2027.

El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, afirmó: “Fortalecer nuestra policía con oficiales experimentados que se suman a los cadetes que egresan año tras año es una forma de mejorar la seguridad de nuestros vecinos”.

Durante la actual gestión, se incorporaron más patrulleros, motos y cuatriciclos a la Policía de la Ciudad y se invirtió en infraestructura. Se instalaron nuevas cámaras de seguridad que cubren el 82% del territorio porteño y 350 Puntos Seguros en plazas, parques, centros de trasbordo y estaciones de subte que sirven para llamar directamente al 911 en situaciones de emergencia. Y se consolidó también el Anillo Digital, que tiene 814 pórticos de lectores de patentes en 74 puntos de accesos a Buenos Aires: así se logró reducir un 40% el delito automotor. De igual modo, se reforzó la presencia policial en zonas de ingreso y egreso de la Ciudad hacia la provincia de Buenos Aires.

El secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, resaltó: “Esto es una decisión política, sacar más policías a las calles para llevar más seguridad a nuestros vecinos. Más presencia, más patrullajes y más controles en todos los barrios las 24 horas del día”.