Alberto destacó su política de igualdad sobre personas discapacitadas

El mandatario resaltó en su discurso "la importancia de dar derechos y dar igualdad para incluir cada persona que sobrelleva una discapacidad a la vida cotidiana".

Fernández recordó también que durante la gestión de Mauricio Macri, "se denegaron seis de cada diez solicitudes de pensión" por discapacidad y sostuvo que, ahora, el Gobierno piensa "cómo facilitar el acceso" a esos beneficios.

"Antes buscaban excusas para no dar pensiones, tenían cajoneados 145 mil pedidos" , afirmó el presidente en el acto que se llevó adelante en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Y agregó: "No todos tienen la misma mirada que nosotros, no todos piensan en esos derechos. Muchos piensan que seguramente no debemos usar recursos del Estado en atender con pensiones a personas que lo están necesitando".