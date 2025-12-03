El incidente con Vilma Ripoll en el Congreso: se tiró sobre el auto de Milei

“Quería pedirle por el Garrahan”, expresó Ripoll, que tras su intervención fue separada por el personal de seguridad y terminó llorando a las puertas del Congreso Nacional.

Mientras explicaba la situación, la ex legisladora y dirigente histórico del gremio de la Sanidad fue increpada además por una militante de Las Fuerzas del Cielo, lo que generó tensión y enfrentamientos en la vía pública.

Milei presenció este miércoles en el Congreso la jura de los diputados electos en los comicios del 26 de octubre, y al salir fue increpado por Ripoll.

El Presidente estuvo acompañado en el Congreso por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Que esta señora se calle la boca”, el reproche de Bregman contra Lemoine

La diputada nacional electa por el Frente de Izquierda Myriam Bregman retó este miércoles a los gritos a su par de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine por las permanentes provocaciones verbales de la libertaria durante su jura.

“Que esta señora se calle la boca porque nos tiene re cansados”, lanzó a los gritos la referente del PTS, ofuscada.

A la hora de jurar, Bregman lo hizo "por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras, por los 30.000 detenidos-desaparecidos, contra los negacionistas, ni un paso atrás".

"Por la lucha antimperialista, fuera yanquis de Venezuela y América Latina. Por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales. Por el socialismo, contra el genocidio en Palestina, sí juro", remató.

Antes había sido el turno de sus compañeros del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá, que vistieron sus bancas con carteles en contra de la invasión a Venezuela y la “reforma laboral esclavista” del Gobierno.