Mauricio Macri: "Espero que el Gobierno emprenda una agenda de cambios"

El expresidente le envió un mensaje a Javier Milei después de emitir su voto. También le pidió al líder de La Libertad Avanza que "refuerce su equipo y la gobernabilidad".

El expresidente Mauricio Macri emitió su voto este domingo y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de optimismo y reflexión a los electores, destacando la importancia de renovar la esperanza, participar activamente y ejercer el voto sin caer en la dicotomía entre cambio y pasado.

“Es un buen momento para volver a renovar la esperanza, participar y realmente acercarse a votar”, expresó Macri al dialogar con un grupo de periodistas. En ese contexto, remarcó que el eje central del debate político debe estar puesto en “aplicar sentido común a las cosas que están pasando”, más que en los enfrentamientos partidarios.

Macri sostuvo que espera que la administración libertaria avance en una agenda de cambios estructurales, con el objetivo de reforzar su equipo y mejorar la gobernabilidad, en línea con el reclamo social de estabilidad y crecimiento: “Espero que el Gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo y la gobernabilidad. Es lo que el país necesita para poder crecer”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de colaborar con la gestión, Macri aseguró que está “a disposición para contribuir a la gobernabilidad y al cambio”. Igual, aclaró que hasta ahora no mantuvo conversaciones directas con el presidente Javier Milei. “Espero un llamado para poder dialogar sobre acuerdos y consensos que fortalezcan la gestión”, señaló.

Al cabo, el expresidente se refirió a las expectativas económicas tras los comicios legislatios y manifestó su confianza en una reacción mesurada de los mercados. “Si el Gobierno plantea cambios en serio y consolida la gobernabilidad, eso reforzará los esfuerzos por sacar a la Argentina de la crisis que heredó”, concluyó.

