Pablo Quirno jura como nuevo canciller en reemplazo de Gerardo Werthein

La designación del exdirector del Banco Central como titular del Palacio San Martín se confirmó en forma oficial el jueves pasado, un día después de la renuncia de Werthein.

"El Lic. Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos", señalaron desde la Oficina Presidencial de la República Argentina en un comunicado.

El flamante canciller fue presentado por el Gobierno como "miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino". A su vez, Quirno escribió en X al ser oficializado en su nuevo puesto: "Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al Presidente Javier Milei por la confianza y al Ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo!".

Con la jura de Quirno, quedará vacante la Secretaría de Finanzas, y quien suena para ocupar dicho lugar es el actual secretario de Política Económica, José Luis Daza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1981439349779538281&partner=&hide_thread=false El Lic. Pablo Quirno será el nuevo Canciller de la República Argentina. pic.twitter.com/M2NGg4Gtbg — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 23, 2025

Quién es Pablo Quirno

Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y hombre cercano al ministro de Economía Luis Caputo, fue designado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Gerardo Werthein. Licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania, cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector financiero internacional.

Antes de dedicarse a la función pública, se desempeñó en el banco JP Morgan, donde llegó a ser director para América Latina en Nueva York y miembro del Comité de Gerenciamiento Regional. En esa función, asesoró a gobiernos y empresas en distintas partes del mundo en temas de fusiones y adquisiciones, restructuraciones corporativas, privatizaciones y private equity.

En la función pública, Quirno comenzó su trayectoria en 2016 como coordinador general de la Secretaría de Finanzas durante la gestión de Alfonso Prat Gay.

Un año después se convirtió en jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, acompañando a Luis Caputo y participando de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de impulsar la iniciativa de Participación Público-Privada (PPP).

En 2018, asumió como director del Banco Central, también bajo la conducción de Caputo, cargo que ocupó por tres meses. Ya en 2023, fue convocado nuevamente por su mentor para ocupar la Secretaría de Finanzas, integrando el equipo económico del presidente Milei.