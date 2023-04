Alberto Fernández: "El FMI no nos va a asfixiar"

"No vamos a renunciar a esto, ya se lo expliqué al Fondo. Se los dije mil veces al Fondo. No nos van a asfixiar, no podemos dejar que nos asfixien y menos cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Vamos a hacer todo lo necesario para pasar este año tan difícil sin sacarle a nadie lo que tiene derecho a tener", dijo el Presidente al inaugurar una exposición de diseño e innovación industrial más grande de los últimos 50 años con más de 400 pymes de todo el país en el Centro Cultural Kirchner.

Luego de elogiar la capacidad inventiva de los productores industriales argentinos y de destacar la importancia de las pequeñas y medianas empresas para la vida económica y social del país, el jefe de Estado se refirió a una de los emprendimientos que otorga cunas para que los bebés no duerman junto a sus padres, corriendo el riesgo de ser asfixiados.

Fue allí cuando aludió al voto negativo del precandidato presidencial de La Libertad Avanza Javier Milei a la ley de cardiopatías infantiles: "La respuesta (del político libertario) es que es un problema de los privados. O sea que el bebé con un papa con plata se opera y el que no, marche preso".

Luego de reiterar que no todos los que hacen política "son lo mismo", subrayó que no va renunciar a "estas ideas" y aclaró que esa postura ya había sido explicada a los directivos del FMI.

Durante su discurso, el jefe de Estado admitió que será un año complejo para la economía al tiempo que recuperó los dichos de su par de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva en sus cuestionamientos al Fondo. "Gracias Lula, se los dije muchas veces y tu palabra ayuda a que entiendan más", indicó.

"¿Qué vamos a hacer", se preguntó el mandatario ante un auditorio colmado de empresarios Pymes y funcionarios, y continuó: "Vamos a ser innovadores, ingeniosos, y vamos a hacer lo necesario para a pasar este año tan difícil sin sacarle a nadie lo que tiene derecho a tener, sin sacarle a ninguna Pyme y un trabajador el apoyo del Estado. Ni un paso atrás".

En la misma línea, afirmó que le tocó gobernar "el peor de los tiempos" marcado por la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía, y prometió "seguir poniendo todo el pecho" para "poner a la Argentina definitivamente de pie".

"No lo vamos a hacer importando producto sino produciendo en la Argentina para que se importe", vaticinó.

"Somos un país muy talentoso, aunque quieran hacernos creer que somos de cuarta. Lo mejor que tenemos es nuestra gente, yo sigo apostado a eso, otros que sigan creyendo que el Estado está demás. El Estado somos todos y cada uno y ninguno de nosotros está de más", completó.