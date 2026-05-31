Renunció un funcionario clave de Economía y Caputo ya definió a su reemplazante

Elogios a García Hamilton

Además de confirmar la renuncia, el ministro aprovechó para destacar el trabajo desarrollado por García Hamilton al frente de una dependencia considerada estratégica para el funcionamiento del Ministerio de Economía.

“Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía”, escribió Caputo.

El titular de Hacienda también resaltó la forma en que se desarrolló el recambio. Según explicó, el funcionario saliente permaneció en el cargo el tiempo necesario para garantizar una transición ordenada y sin sobresaltos en la gestión.

“También por tomarse el tiempo para hacer una transición tranquila, lo que demuestra además su calidad humana”, agregó el ministro, antes de cerrar su mensaje con un agradecimiento personal: “Muchísimas gracias José”.

La Secretaría Legal y Administrativa ocupa un lugar central dentro del organigrama económico. Entre sus funciones se encuentra la elaboración, revisión y coordinación de resoluciones, decretos y otros instrumentos normativos que sostienen buena parte de las decisiones administrativas y económicas del Gobierno nacional.

Movimiento relevante

Por ese motivo, el nombramiento de un nuevo responsable implica un movimiento relevante dentro de la estructura que acompaña a Caputo en la ejecución de la política económica.

El elegido para asumir la conducción del área será Juan Pazo Stamp, un abogado con experiencia en la administración pública que hasta ahora se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación, uno de los principales organismos de asesoramiento jurídico del Estado.

“A partir del lunes, Juan Stamp, quien hasta ahora se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación, asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional”, indicó Caputo.

El ministro también le dio la bienvenida a su nuevo colaborador y manifestó su confianza en la tarea que tendrá por delante. “¡Bienvenido Juan! Estoy seguro de que harás una gran gestión”, expresó.

Aunque desde Economía insistieron en que la salida de García Hamilton no responde a diferencias políticas ni a cuestiones vinculadas con la gestión, el recambio supone una reorganización interna en un área clave para el funcionamiento cotidiano del ministerio.