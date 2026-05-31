Renunció un funcionario clave de Economía y Caputo ya definió a su reemplazante

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la salida de José García Hamilton de la Secretaría Legal y Administrativa de la cartera.
El ministerio de Economía tendrá una modificación en una de sus áreas más sensibles. El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, anunció la renuncia de José García Hamilton a la Secretaría Legal y Administrativa y confirmó que su reemplazante será Juan Pazo Stamp, actual Subprocurador del Tesoro de la Nación.
La novedad fue comunicada por el propio ministro a través de sus redes sociales, donde explicó que la decisión había sido transmitida por García Hamilton hace más de un mes y respondió exclusivamente a motivos personales.
“Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales”, señaló Caputo al informar la salida del funcionario, que formaba parte de su equipo desde el inicio de la gestión.
Además de confirmar la renuncia, el ministro aprovechó para destacar el trabajo desarrollado por García Hamilton al frente de una dependencia considerada estratégica para el funcionamiento del Ministerio de Economía.
“Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía”, escribió Caputo.
El titular de Hacienda también resaltó la forma en que se desarrolló el recambio. Según explicó, el funcionario saliente permaneció en el cargo el tiempo necesario para garantizar una transición ordenada y sin sobresaltos en la gestión.
“También por tomarse el tiempo para hacer una transición tranquila, lo que demuestra además su calidad humana”, agregó el ministro, antes de cerrar su mensaje con un agradecimiento personal: “Muchísimas gracias José”.
La Secretaría Legal y Administrativa ocupa un lugar central dentro del organigrama económico. Entre sus funciones se encuentra la elaboración, revisión y coordinación de resoluciones, decretos y otros instrumentos normativos que sostienen buena parte de las decisiones administrativas y económicas del Gobierno nacional.
Por ese motivo, el nombramiento de un nuevo responsable implica un movimiento relevante dentro de la estructura que acompaña a Caputo en la ejecución de la política económica.
El elegido para asumir la conducción del área será Juan Pazo Stamp, un abogado con experiencia en la administración pública que hasta ahora se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación, uno de los principales organismos de asesoramiento jurídico del Estado.
“A partir del lunes, Juan Stamp, quien hasta ahora se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación, asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional”, indicó Caputo.
El ministro también le dio la bienvenida a su nuevo colaborador y manifestó su confianza en la tarea que tendrá por delante. “¡Bienvenido Juan! Estoy seguro de que harás una gran gestión”, expresó.
Aunque desde Economía insistieron en que la salida de García Hamilton no responde a diferencias políticas ni a cuestiones vinculadas con la gestión, el recambio supone una reorganización interna en un área clave para el funcionamiento cotidiano del ministerio.