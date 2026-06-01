León XIV recibió a Sandra Pettovello en el Vaticano

Pettovello viajó el lunes último sin comitiva rumbo a Italia y el miércoles fue recibida por el ministro de Educación de Italia, Giuseppe Valditara, junto a quien visitó los “Centros provinciales para la educación de adultos” y recorrió el ITS Academy Digital Lazio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2061456923350708463&partner=&hide_thread=false La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, saludó al Santo Padre León XIV, en el marco de una audiencia en el Vaticano, junto a ministros de Iberoamérica que participaron del Encuentro Internacional “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental,… pic.twitter.com/zDp9gx4HXP — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) June 1, 2026

La ministra argentina mantuvo una nutrida agenda de encuentros relacionadas con actividad educativa, de trabajo, y sobre los avances de la Inteligencia Artificial en el marco de una convocatoria sobre ese tema realizada por el Vaticano.

Pettovello se reunió además con el cardenal Czerny, del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, a quien le entregó un informe sobre las políticas sociales aplicadas por el gobierno de Milei.

También le entregó un documento denominado “Museo de la Corrupción”, en el que se detallan irregularidades, sobreprecios y causas judiciales, vinculadas al manejo de programas sociales durante administraciones anteriores.

La agenda de Pettovello en Italia incluyó además una reunión con Josef Blotz, Gran Hospitalario de la Orden de Malta, con quien dialogó sobre proyectos sociales, cooperación humanitaria y programas de formación profesional en la Argentina.

Antes de su audiencia con el Papa, Pettovello mantuvo una reunión con Parolin en el marco del “Encuentro de Alto Nivel OEI-Santa Sede”, denominado “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”.

En ese encuentro, Pettovello tuvo la oportunidad de reunirse con ministros de Educación de diversos países e intercambiar experiencias.