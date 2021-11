"El único país que cambió de cuajo las estructuras económicas fue Bolivia" que "nacionalizó con inteligencia, discutiendo con las empresas privadas para que el Estado no perdiera y eso no se lo perdonaron", dijo Fernández, con la presencia del exmandatario boliviano en la embajada de México en Buenos Aires.

Allí, el Jefe de Estado hizo un relato sobre la operación que -en articulación con el presidente de México, Manuel López Obrador-, llevó a cabo, en su condición de entonces presidente electo, para salvarle la vida a Evo Morales, una vez consumado el golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019, que ubicó en el poder al gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Alberto Fernández valoró la "solidaria" actitud de López Obrador, pero también del mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez, para lograr el salvoconducto que permitió la salida de Morales de Bolivia rumbo a su exilio en México, y más tarde en la Argentina.

Fue allí que relató que, ante su pedido al entonces jefe de Estado Mauricio Macri, para que le diera asilo político al derrocado mandatario de Bolivia, éste le respondió: "No me metas en este lío".

"Le dije al Presidente de entonces que había que darle asilo (a Morales, tras el golpe de Estado en Bolivia) y me respondió 'no me metas en este lío, voy a tener a toda la izquierda argentina todo el día frente a la casa de Evo'", expresó Fernández.

Añadió que las gestiones para refugiar a Morales se agilizaron gracias a otros presidentes latinoamericanos, como Andrés Manuel López Obrador (México) y Mario Abdo (Paraguay). lo cual permitió -dijo- "preservar la vida de Evo de la peor maldad".

ADEMÁS:

Cristina Kirchner evoluciona favorablemente tras la operación

"Yo siento que a Evo no lo salvó ni Alberto Fernández, ni Manuel López Obrador, fuimos instrumentos de una voluntad de un pueblo que lo cuidó y lo ayudo a salir", sostuvo Alberto Fernández.

En ese sentido, recordó que cuando participó en Bolivia de la asunción del actual presidente, Luis Arce, le "impresionó como me agradecían haberle salvado la vida a Evo. A Evo lo salvaron ellos, cada boliviano y cada boliviana".

"La Argentina es tu casa acá te queremos, te respetamos", enfatizó Fernández ante la atenta mirada de Evo Morales y el autor del libro Alfredo Serrano Mancilla.

El presidente cerró su intervención señalando que “Evo: Operación Rescate” -un libro sobre las angustias del exmandatario de Bolivia durante el año transcurrido desde el golpe de Estado en su país- no solo lo relata la historia de la operación que salvó la vida de Morales, sino también que "permitió que hoy Bolivia sea gobernada por gente digna".

Evo Morales cuestionó a Estados Unidos

Antes de Alberto Fernández, habló el expresidente de Bolivia y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), quien afirmó que sufrió un golpe de Estado en 2019 de Estados Unidos por "el litio" que su gobierno había nacionalizado y estaba comenzando a industrializar y a exportar.

"Estados Unidos no acepta que los movimientos indígenas puedan encabezar una transformación, el imperio no acepta que podamos establecer un nuevo modelo económico, pero hemos demostrado que se puede, que otro mundo es posible y que otra Bolivia es posible", dijo Morales.

Morales sostuvo que su derrocamiento en 2019 "ha sido un golpe al litio, después de que nacionalizamos y empezamos la industrialización del litio".

"Construimos plantas para litio, para subproductos e insumos, exportamos a Brasil. En los diarios se publicaron títulos como 'El golpe huele a litio' o 'Estados Unidos hizo el golpe por el litio'. Se hizo el golpe por el litio, para derrocar a Evo Morales", enfatizó el exmandatario boliviano.

También destacó que pese a las acusaciones de corrupción en contra de su persona y de su gobierno hubo investigaciones que demostraron que "no hubo" ningún tipo de delito en su gestión.

Hacia el final, Morales sostuvo: "Hermano Alberto muchas gracias, agradecerle a Cristina (Fernández de Kirchner) y a todos ustedes. Han sido fundamentales no solamente para salvar la vida, también para recuperar la democracia" en Bolivia, "nunca lo vamos a olvidar".

De la presentación del libro participaron además el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera; el exmandatario de Ecuador, Rafael Correa, y un numeroso grupo de funcionarios nacionales y dirigentes sociales.

El texto que se lanzó este jueves da a conocer los pormenores tanto del rescate del ex mandatario, como el retorno a su país, proceso en el cual los presidentes Fernández y Andrés Manuel López Obrador, de México, tuvieron un rol determinante.