Sarampión: alerta epidemiológica por cuatro nuevos casos

La citada alerta es debido al ingreso de cuatro casos de sarampión a nuestro país, en el marco de un viaje de Bolivia a Uruguay y los mismos corresponden a una familia sin antecedentes de vacunación compuesta por tres adultos de 21, 39 y 46 años y un menor de 11 años.

Según indicó la cartera sanitaria en un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), los cuatro viajaron a las localidades de San Pedro de Pinal y San Julián (Bolivia) para participar en diversas actividades sociales en las que tuvieron contacto con personas con síntomas compatibles con el sarampión.

Las personas ingresaron al país el 14 de noviembre por el cruce de Yacuiba (Tarija, Bolivia) - Salvador Mazza (Salta, Argentina) y salieron hacia su lugar de residencia en San Javier (Uruguay) el día 16, por el cruce de Colón (Entre Ríos, Argentina) -Paysandú (Uruguay).

Ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación inició la investigación epidemiológica correspondiente para identificar a los contactos potencialmente expuestos de acuerdo al itinerario de los casos detectados y trabaja junto con las jurisdicciones para implementar las acciones de control de foco que sean requeridas.

La importancia de la vacunación

Teniendo en cuenta que el sarampión es una enfermedad prevenible por la vacunación, la cartera sanitaria nacional recomienda a la población aplicarse las dosis establecidas dentro del Calendario Nacional de Vacunación y a contactar al sistema de salud ante la aparición de síntomas compatibles con esta enfermedad.

Una nueva variante del sarampión pone en jaque a las pruebas tradicionales. Una nueva variante del sarampión pone en jaque a las pruebas tradicionales.

Qué es el sarampión, sus síntomas y cómo se contagia

El sarampión es una enfermedad viral, eruptiva-febril de transmisión respiratoria y altamente contagiosa, que se disemina rápida y fácilmente de persona a persona y, a veces, puede ser letal.

Los casos de mayor gravedad se dan en niños menores de 5 años y personas con inmunocompromiso o desnutrición y la única manera de prevenirla es con la vacunación.

Las manifestaciones clínicas son fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos, mientras que quien la padece puede presentar complicaciones como ser neumonía, convulsiones, meningoencefalitis y ceguera. Esta enfermedad no tiene tratamiento específico y es mortal en 1 a 2 casos cada 1.000 personas no vacunadas.vjEOwA

En tanto, la vacunación es la única forma de prevenir el sarampión sus complicaciones y el esquema según Calendario Nacional incluye 2 dosis de la vacuna Triple Viral: a los 12 meses y a los 5 años de edad.