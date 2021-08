El mandatario destacó que “pensar la educación como un bien público es algo que nos ha distinguido en el mundo entero y es algo que nos ha hecho especiales en América latina. La historia de la educación en Argentina debe llenarnos de orgullo”, afirmó.

“Toda mi vida está cruzada por la historia de la UBA, que es un lugar magnífico, donde uno puede encontrar respeto en la diversidad, la pluralidad en grado extremo, donde uno puede aprender, puede encontrar mecanismos de desarrollo y que es una prueba ejemplar de cómo se pueda construir una sociedad con una escala social ascendente”, aseguró al recordar sus años de estudiante, así como el paso de su padre y de sus hermanos por esa institución académica.

En esta misma línea, Fernández destacó que “la universidad no hubiera sido lo que es si en 1949 no hubiera logrado su gratuidad, algo central para el conocimiento y para el desarrollo del conocimiento argentino, porque permitió que los hijos de los obreros pudieran estudiar, que accedieran todos y que no haya una condición económica que limite la posibilidad de estudiar y aumentar nuestro conocimiento”.

También valoró que el ex presidente Raúl Alfonsín “hizo irrestricto el ingreso a la universidad y así se amplió el espacio de libertad para acceder al estudio universitario”.

“Toda mi vida estaré agradecido a lo que esta universidad me ha dado, no me van alcanzar los días de mi vida para darle gracias a esta facultad y a esta universidad y mi modo de retribuirlo es transmitiendo a otros lo que otros me enseñaron”, sostuvo el mandatario nacional.

Durante el acto, el Presidente entregó, junto a Barbieri, una medalla conmemorativa al artista y defensor de los derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel.

Además, 200 personalidades destacadas de la universidad pública recibieron una distinción y se realizó un show artístico que fue transmitido por streaming y a través de redes sociales para toda la comunidad educativa.

A lo largo de toda la semana del bicentenario se realizará una muestra fotográfica con un recorrido por los 200 años de la UBA que estará exhibida al aire libre en Plaza Houssay.

El presidente Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; los ministros de Educación, Nicolás Trotta; del Interior, Eduardo de Pedro, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; el canciller Felipe Solá; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.