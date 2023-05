Alberto Fernández: "La inflación es un problema y tenemos que combatirla"

Durante su discurso, Fernández recordó que para acceder a una casa durante el gobierno de Mauricio Macri “había que recurrir a un crédito UVA, que era algo que generaba grandes dolores de cabeza”, y aseguró que su administración “invierte en el desarrollo de las familias”.

El presidente encabezó la entrega de viviendas en el barrio Philips, Escobar.

Asimismo, el mandatario pidió “pensar en la utopía de la igualdad” que debe ser compartida “por todos los argentinos para que se vuelva una realidad”.

Fernández también se refirió sobre su negativa a presentarse por la reelección. "La inflación es un problema y tenemos que combatirla. Y para hacer eso no puedo ser candidato, tengo que ser presidente. Tengo que dedicar todo mi tiempo a eso", explicó el mandatario sobre una de las preocupaciones del Gobierno que no encuentra la manera de contener la escalada de precios.

En ese sentido, el Presidente remarcó que decidió "terminar" su mandato el 10 de diciembre porque "hay muchos problemas en Argentina".

"No puedo estar abocado a la campaña", argumentó. Y continuó: "Me preguntan por qué te bajaste. Yo no me bajé de ningún lado. Yo solo tengo la responsabilidad política de que Argentina pueda crecer, avanzar y desarrollarse. Tengo que estar abocado hasta el último día a resolver los problemas".

Fernández encabezó el acto en la localidad de Escobar, perteneciente al Conurbano bonaerense. Allí entregó 57 nuevas viviendas para los vecinos y vecinas del barrio Philips en el marco del programa nacional “Casa Propia”.

Cabe recordar que, el pasado 23 de abril, Alberto Fernández participó de un acto de entrega de viviendas en la localidad de La Banda, en Santiago del Estero, donde anunció que ese día el Gobierno nacional alcanzaba las 100 mil casas adjudicadas desde el inicio de su gestión.

Programa Casa Propia

El Programa Federal Casa Propia tiene por objetivo generar 264 mil soluciones habitacionales en todo el territorio nacional durante el trienio 2021/2023. A través de distintas líneas que abarcan la construcción de viviendas nuevas, refacciones o ampliaciones para el mejoramiento de las condiciones de hábitat, vivienda e infraestructura básica, la provisión de equipamiento comunitario y el otorgamiento de créditos para el acceso a un lote con servicios y/o para construir.

Los subprogramas contemplan la perspectiva de género, los derechos de la tercera edad, los criterios de sustentabilidad, la incorporación de nuevas tecnologías y el respeto por las tradiciones culturales.

De esta manera, se favorece el pleno desarrollo de las familias y su arraigo, ayudando también a la reconstrucción argentina, gracias al movimiento generado en la industria de la construcción, que además de requerir mano de obra local, moviliza los negocios de materiales e insumos.