En diálogo con Cadena 3, el ex jefe de Gabinete, manifestó que con la provincia mediterránea "han sucedido algunas cosas que no estuvieron bien y nos alejaron de Córdoba", y añadió que está hablando con los cordobeses porque es una "deuda nuestra que tenemos que corregir. Vamos a volver para ir corrigiendo los errores; vamos a volver para ser mejor", resaltó.

Fernández ratificó las críticas a la gestión de Cristina Kirchner, su compañera de fórmula, al sostener que había instalado un "discurso único" que "no fue una buena metodología y que hizo mucho daño, porque se cometieron errores muy severos".

Entre esos errores mencionó "el pacto (Memorandum) con Irán, la democratización de la Justicia, haber ocultado la pobreza y haber manipulado las cifras del Indec. Ratificó todas esas críticas y Cristina sabe que no me rectifico", remarcó, y sostuvo que esas críticas y distanciamiento con Cristina "facilitaron el triunfo de (Mauricio) Macri" en 2015.

Al ser consultado sobre la gran cantidad de ex funcionarios y empresarios que son investigados por la Justicia por delitos cometidos durante el kirchnerismo, Fernández aseveró que "los que se han corrompido que se hagan cargo de la corrupción. Yo no voy a hacer nada para impedir que sean juzgados", afirmó, y aclaró que la mayoría de los hechos ocurrieron cuando ya no era jefe de Gabinete.

Asimismo, justificó su regreso al espacio del kirchnerismo al sostener que había planteado a Cristina que si el sector seguía dividido y confrontado, se corría "el riesgo de seguir condenando a los argentinos a no tener una opción, y seguir votando a esto, que es un desastre", explicó al referirse al Gobierno, y que ese fue el motivo de la unidad, incluso sumando a otros críticos, como Sergio Massa y Felipe Solá.