Para la oposición, la causa ANDIS "compromete al corazón del gobierno"

El diputado y candidato a senador nacional por Encuentro Federal, Esteban Paulón, advirtió este sábado que la causa "no sólo es grave por la sensibilidad del área involucrada, sino porque puede exponer una trama más amplia de retornos y negocios irregulares que comprometen al corazón mismo del gobierno de Javier Milei".

Paulón se refirió a los audios filtrados de Spagnuolo, que revelan presuntas maniobras de coimas y retornos vinculados a laboratorios. “Si la Justicia avanza en los peritajes, no sólo sobre Spagnuolo sino también sobre otros detenidos como Emmanuel Kovalivker, podemos encontrarnos con una trama mucho más amplia”, señaló en declaraciones radiales.

“Muchas personas que tenían paciencia con el Gobierno ya no encuentran motivos para sostenerla. Se planteaban como lo nuevo, la anticasta y terminan reproduciendo lo peor de la vieja política. Esto le puede traer un costo político serio, en medio de una crisis económica y social muy grave”, evaluó el legislador.

1738948807250107088.jpg "Esto le puede traer un costo político serio al gobierno", dijo el diputado Esteban Paulón sobre la causa ANDIS.

Por su parte, la diputada socialista Mónica Fein opinó que "este presunto entramado de corrupción es una estafa contra las personas con discapacidad, quienes vienen sufriendo recortes en nombre de 'equilibrar las cuentas'". Y agregó en esa línea: "Mientras el Gobierno ajusta, parece que sólo ganan los negocios espurios a costa de quiénes más lo necesitan".

Sin nombrarla, la diputada Margarita Stolbizer cargó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mencionada en los audios de Spagnuolo. "'El Jefe' de esta nueva organización delictiva que opera desde el gobierno al mismo tiempo que echa trabajadores, recorta derechos y se queda con la plata de personas con discapacidad, debe salir del escondite para declarar en Tribunales y en el Congreso", afirmó en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Stolbizer/status/1958884482280563086&partner=&hide_thread=false "El Jefe" de esta nueva organización delictiva que opera desde el gobierno al mismo tiempo que echa trabajadores, recorta derechos y se queda con la plata de personas con discapacidad, debe salir del escondite para declarar en Tribunales y en el Congreso.

Fueron votados para… — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) August 22, 2025

"Fueron votados para terminar con el robo de los anteriores y se abusan del apoyo popular para reemplazar a Alberto Fernández, el peor presidente de la Argentina. Pero OJO! La vara moral no la puede poner CFK, que ahora dice que no conocía todas las obras de vialidad, pero bien se quedaba con las coimas", agregó.

En tanto, el diputado Facundo Manes enfatizó: "Cuando el Presidente decía que la mafia era superior éticamente al Estado, había que tomarlo en serio. Ahora lo estamos viendo en acción". Y continuó: "La corrupción es como los derechos humanos: no es posible tener doble vara. No se puede condenar algunas corrupciones y en otras hacer la vista gorda. No se puede condenar los cuadernos y la Rosadita, y ahora quedarse callados frente a este nuevo 'esquema' de recaudación. El silencio, por la razón que sea, es complicidad".