Guillermo Francos y Mario Lugones fueron convocados al Congreso para responder sobre la causa Andis

Francos se presentará el miércoles próximo en la Cámara Baja para informar sobre la marcha de la gestión, en medio de escándalos que golpean de lleno al gobierno de Javier Milei, como las denuncias por supuesta corrupción y coimas en la ANDIS y la falla de controles para prevenir la tragedia del fentanilo contaminado.

La exposición del ministro coordinador será a partir del mediodía y tendrá lugar en un momento de extrema tensión y expectativa por las respuestas que pueda dar ante los dos escándalos que estallaron puertas adentro de la Casa Rosada y generaron una crisis política para la administración de La Libertad Avanza.

La citación al jefe de Gabinete fue oficializada horas atrás por el titular de Diputados, Martín Menem, cuando crecían las especulaciones acerca de que sería suspendida. Se espera un duro cuestionario por parte de los legisladores opositores sobre ambos temas. "Donde le digan algo que no le gusta, se va", advirtieron desde el Ejecutivo, luego de que en su última visita al Congreso se retirara molesto, porque la senadora Cristina López lo acusó de "mentiroso".

Más allá de que Francos deberá responder por escrito unas 1.300 preguntas relacionadas con distintos temas de gestión, el protocolo permite un intercambio con los diputados, que no tienen la obligación de anticipar sus consultas. De ahí, la expectativa acerca de que no podrá eludir la causa ANDIS en el recinto.

Por otro lado, la Comisión de Salud citó para el martes próximo a Lugones y al interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, para tratar las denuncias sobre presuntas coimas.

“El martes, a las 12, citación a reunión conjunta de comisiones de salud pública y discapacidad, para tratar las denuncias por coimas en la compra de medicamentos del ANDIS. Están invitados Lugones y el flamante interventor Alejandro Vilches. Esperamos se presenten”, señaló el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin.

En la nota, el legislador de Unión por la Patria indicó que la reunión se llevará a cabo en la Sala 1 del segundo piso del Anexo de la Cámara baja, donde también fueron invitados los diputados autores de las iniciativas sobre las denuncias en la ANDIS.

Los audios de Spagnuolo, quien fuera abogado y amigo personal del presidente Javier Milei, detallan con bastante precisión una trama de corrupción vinculada a pedido de coimas a laboratorios por parte de funcionarios del Gobierno. Además, las grabaciones salpican a la propia hermana del presidente, Karina Milei, lo que caló hondo en la Casa Rosada.

Ayer, Spagnuolo fue localizado en una vivienda de Pilar, donde la Policía de la Ciudad le secuestró su teléfono celular en el marco de la investigación del escándalo de los audios sobre supuestas coimas, aunque no quedó detenido.