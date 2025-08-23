El escándalo por la Agencia Nacional de Discapacidad llegó a la prensa internacional

La mayoría de los artículos de los diarios del exterior se centran en la filtración de los audios que destaparon una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos y en la implicación del círculo más cercano al Presidente, con su hermana Karina Milei como una de las principales señaladas.

"Escándalo en Argentina: incautan celular de exjerarca en medio de denuncias contra Javier y Karina Milei", presentó el caso El País de Uruguay. "La Policía encontró al exdirector de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, destituido tras la filtración de unas grabaciones que detallan un esquema de sobornos", describió en la nota.

En Chile, el portal Emol informó que "la justicia argentina realizó 16 allanamientos para recabar pruebas en el marco de una investigación por un supuesto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad en el que es señalada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del presidente trasandino". Y agregó: "El Gobierno se ha mantenido en silencio respecto al caso".

Milei destacó el rol de Karina en el armado electoral de La Libertad Avanza en todo el país. El nombre de Karina Milei apareció en los medios internacionales que se hicieron eco del escándalo en la ANDIS.

Y en Estados Unidos, The Washington Post tituló su cobertura: “Argentina investiga supuestos esquemas de sobornos que involucran al círculo íntimo del presidente Milei”.

La agencia Bloomberg, por su parte, tituló que "Milei suma un escándalo de corrupción a su creciente lista de problemas", y advirtió que la causa de la ANDIS podría mermar el índice de aprobación del Presidente. "También podría minar parte del impulso que intenta mantener de cara a dos cruciales campañas electorales", agregó.

"El escándalo sobre el director de la Agencia de Discapaciad no es el primero que empaña la presidencia de Milei. En febrero, el Presidente promovió una memecoin en su cuenta de redes sociales, la cual colapsó rápidamente, provocando pérdidas de 250 millones de dólares para los inversores. En abril, Bloomberg News informó sobre cenas pagadas que él y su hermana organizaron antes de su candidatura a la presidencia del país, las cuales les reportaron hasta 20.000 dólares en efectivo", recordó.

"Quién es quién en el escándalo por corrupción que toca a Milei y su hermana Karina", es el título que eligió El País de Madrid, detallando los nombres de los funcionarios y empresarios implicados en las denuncias. Mientras que El Mundo, también de España, señaló que "el grupo parlamentario de Milei se rompe entre denuncias de corrupción”, en referencia a las tensiones políticas que desató el caso.

Otros medios europeos también se hicieron eco: un corresponsal en Roma advirtió que “Europa sigue de cerca las derrotas de Milei en el Senado y los casos de corrupción vinculados a su familia”.

Qué es la Agencia Nacional de Discapacidad

Se trata de un organismo descentralizado del Estado argentino, creado en 2017 bajo la órbita del Ministerio de Salud. Su principal objetivo es el diseño, la coordinación y la ejecución de las políticas públicas en materia de discapacidad. Entre sus competencias se encuentra la promoción del pleno ejercicio de los derechos de las personas en dicha situación.

Además, la ANDIS es responsable de conducir el proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez y otras prestaciones sociales en todo el territorio nacional. La entidad define y regula los servicios de atención, como los Centros de Día y los Centros Educativos Terapéuticos, y establece los requisitos de infraestructura que deben cumplir.