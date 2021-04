Alberto Fernández retoma este jueves sus tareas habituales

"El señor Presidente de la Nación, Doctor D. Alberto Ángel FERNANDEZ, se encuentra en buen estado de salud evolucionando en forma favorable, asintomático en el día de la fecha", señaló el parte del director de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, quien precisó que "el día jueves 15 retomará sus actividades habituales" pero que "seguirá con los controles médicos habituales luego de haber padecido cuadro de COVID".

De esta manera, se pone fin al desempeño de actividades en forma remota que llevó a cabo el primer mandatario los últimos doce días, al punto que el anuncio formal del decreto de necesidad y urgencia 235/21 lo realizó el aire libre en la Residencia de Olivos, sin la presencia en el momento de técnicos de grabación, que dejaron todos los equipos preparadas con antelación.

unidad médica presidencial (1).png Alberto Fernández: el parte de la Unidad Médica Presidencial.

El 2 de abril, la Unidad Médica Presidencial confirmó que el test PCR al presidente dio resultado positivo para coronavirus y aclaró que el cuadro clínico que atravesaba "es leve, debido en gran parte al efecto protector de la vacuna recibida".

El propio Fernández anunció poco después de conocerse la noticias que se sentía bien: "El médico me revisó integralmente, me revisó los pulmones, la saturación de oxígeno, no tengo ningún síntoma preocupante", aseguró.

Acerca de la efectividad de la vacuna Sputnik V, de la que ya se había aplicado las dos dosis, Fernández fue contundente: "Lo que me dicen mis médicos es que, evidentemente, la vacuna generó una cantidad de anticuerpos importante como para que yo en este momento no la esté pasando del mismo modo en que la pasa una persona de 62 años que se contagia y en los primeros días expresa su dolencia".

"Yo creo que si no fuera por la vacuna la estaría pasando muy mal, por lo que ellos (los médicos) me dicen, que es cómo ataca el virus a una persona de mi edad", expresó.