Desde criticar a Dario Benedetto por su gesto ante Montiel durante la superfinal de la Copa Libertadores 2019 entre Boca y River, fustigar a la Justicia por el tratamiento que le dan a Cristina Kirchner y su familia, defenestrar a partidarios de Cambiemos, hasta el uso de insultos para defenderse de sus detractores, el flamante precandidato a presidente utiliza la red social de pajarito sin pelos en los dedos.

A continuación, una recopilación de algunos posteos que Fernández hizo en Twitter y despiertan el amor o el odio de las personas a ambos lados de la grieta.

Tuit contra el escritor macrista Federico Andahazzi - 10 dic. 2017

- Alberto Fernández: Acabo de descubrir a otro miserable que quiere competir con Fernando Iglesias por el “MISERABLE DEL AÑO”... acabo de verlo con Andy KUSTNEZOF en PH y es un provocador asqueante. Sigan tirando de la cuerda…

- @heineckef: Albertito vos estás más perdido de lo que crees. No existís, sos parte de la corrupción peroncha. Ah no vos no viste nada.

- AF: No lo tomes a mal. No discuto con boludos que se masturban creyendo que son lúcidas las boludeces que escriben. Ese es tu caso.

- @heineckef: Sin ánimo de ofender sos un político de mierda. O sos ciego o mentiroso.

- AF: Celebro que un pajero de tu talla no me valore. Mil gracias.

- @heineckef: Solo podes insultar ok.

- AF: No te insulto!!! Te describo.

Embed Acabo de descubrir a otro miserable que quiere competir con Fernando Iglesias por el “MISERABLE DEL AÑO”... acabo de verlo con Andy KUSTNEZOF en PH y es un provocador asqueante. Sigan tirando de la cuerda... pic.twitter.com/q8C4BGO9YK — Alberto Fernández (@alferdez) 10 de diciembre de 2017

Aunque “ama” a Argentinos Juniors, felicitó a River por la Copa Libertadores 2018 y criticó a Dario Benedetto por el gesto ante Montiel - 9 dic. 2018

- AF: @PipaBenedetto está mal enojarse para no jugar la final en River, querer ganar por resolución y sacarle la lengua a un adversario después de hacerle un gol. No es de un buen profesional hacer nada de eso. “El que ríe ultimo ríe mejor”, dice el refrán. FELICITACIONES RIVER!!

Embed @PipaBenedetto está mal enojarse para no jugar la final en River, querer ganar por resolución y sacarle la lengua a un adversario después de hacerle un gol. No es de un buen profesional hacer nada de eso. “El que ríe ultimo ríe mejor”, dice el refrán. FELICITACIONES RIVER!! pic.twitter.com/1OrzeDp81c — Alberto Fernández (@alferdez) 9 de diciembre de 2018

Fustigó a la Justicia por los juicios contra Cristina y Florencia Kirchner, luego recibió críticas y se defendió con todo - 26 mar. 2019

- AF: Eso es la Justicia en la Argentina de MACRI. Hay un fiscal que se niega a declarar. Los medios en silencio y la Justicia lo encubre. Pero Florencia debe regresar enferma a pesar de estar a Derecho. Los jueces la tienen tienen de rehén para presionar a @CFKArgentina. Dan asco.

- @mycdana: Y por casa como andamos hdp.

- AF: Andamos muy bien, pedazo de hijo de puta

Embed Y por casa como andamos hdp https://t.co/yMAzTNhRQC — Gustavo Dana (@mycdana) 27 de marzo de 2019

