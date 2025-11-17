El Gobierno cerca de cumplir la meta con el FMI: obtuvo superávit fiscal en octubre

En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo señaló que en los primeros diez meses de 2025 el superávit primario fue de 1,4% del PBI y el financiero de 0,5% aproximadamente.

El funcionario también explicó que el gasto primario se redujo 1,3% en términos reales en comparación a octubre de 2024 y alcanzó los $11.163.268 millones (29,6% interanual).

De esta forma, a nivel desagregado, las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 8,1% interanual y la Asignación Universal para Protección Social un 6,8%, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1990439390988882294&partner=&hide_thread=false Octubre: superávit primario y financiero



En octubre de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $823.925 millones y un superávit financiero de $517.672 millones.



En los primeros diez meses del año se registró un superávit primario de… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 17, 2025

Caputo subrayó que en la comparación interanual, la variación en los ingresos se vio impactada por la vigencia en octubre de 2024 del impuesto PAIS y los ingresos generados a partir del proceso de exteriorización de activos y de los fondos relacionados con el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP).

El superávit financiero de $517.672 millones comparado con el resultado de octubre de 2023, donde se había registrado un déficit de $454.249 millones, equivalente a casi $1.750.000 millones ajustados por inflación.

Además, las transferencias corrientes alcanzaron los $4.131.125 millones (15,1% interanual) y las correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de $453.927,6 millones (16,7% interanual).

En referencia a las transferencias corrientes del sector público, las realizadas en octubre alcanzaron los $957.908,3 millones (13,4% interanual).

Finalmente, los subsidios económicos se ubicaron en $1.041.225 millones (27,1% interanual), los energéticos subieron 28,2% interanual, mientras que los destinados al transporte lo hicieron en 27,3% interanual.

“Este resultado, en el mes de las elecciones nacionales de medio término, vuelve a ratificar el compromiso absoluto con el ancla fiscal”, resaltó Caputo.

Y agregó: “El orden fiscal y monetario ha permitido limitar el impacto sobre la población de la caída en la demanda de dinero generada por la volatilidad política y los intentos de parte de la oposición en el Congreso de romper el equilibrio fiscal”.