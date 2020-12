En sintonía con Alberto Fernández, quien no se manifestó públicamente acerca de estos comicios en los que un 80% de venezolanos se negó a votar, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, se abstuvo de votar y decidió desconocer los resultados de las elecciones describiéndolos como “ni libres ni justos”.

"La República Argentina reafirma su compromiso con la facilitación del diálogo entre las partes en la búsqueda de una salida política de la crisis en Venezuela. Reitera su posición respecto a la importancia de la vía electoral como el único modo de avanzar hacia la necesaria renovación institucional, que conduzca a la plena vigencia de la democracia y los derechos humanos, a la recuperación de la economía venezolana y al bienestar de su gente", desarrollo Raimundi.

Y agregó: "No se puede desde el exterior hacer caso omiso de la voluntad manifestada por quienes concurrieron al acto electoral ni dictar condiciones para procesos electorales sin contribuir en lo más mínimo a los mismos o, peor aún, alentando su boicot".

La resolución, que desconoce el resultado electoral, fue aprobada por 21 delegaciones, con seis ausencias y cinco abstenciones, mientras que México y Bolivia votaron en contra.

El texto del proyecto aprobado habla de "elecciones fraudulentas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro" y respalda la iniciativa de realizar una consulta popular para permitir que la ciudadanía participe, al considerar que "no contaron con la participación de todos los actores políticos, no se liberaron a los presos políticos y no hubo independencia de la autoridad electoral".

Esta es la segunda abstención de la Argentina en una votación de la OEA. La primera ocurrió en el pasado mes de octubre cuando el organismo aprobó una resolución donde se advirtió que "el reconocimiento de las elecciones" dependería de "las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos" –condiciones con las que finalmente no contaron los comicios-.

En aquella oportunidad, Raimundi había decidido abstenerse de votar porque consideró que Venezuela atravesaba un fuerte asedio de intervencionismo y eso llevaba a “una visión sesgada de la violación a los derechos humanos en muchos países”.

