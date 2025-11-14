Inhumano: hombre patea a una nena en Palermo y es liberado por ser "discapacitado"

El lamentable hecho se produjo este Jueves a la tarde, en la calle Güemes, cuando la nena volvía de una clase de natación. Le pidió permiso a su mamá para adelantarse unos metros hasta la puerta del edificio en el que vive y en ese trayecto se cruzó con un hombre que, sin emitir palabra, la pateó de modo inhumano.

La mamá, que venía unos pasos atrás con un cochecito, corrió para asistir a su hija que lloraba aterrorizada.. “Solo vi que mi hija estaba en el piso, no entendí qué había pasado”, dijo la mujer ante los efectivos que se acercaron después de ver las imágenes captadas por la cámara de seguridad del edificio

Salvaje ataque en Palermo_ un hombre pateó a una nena de 6 años que iba con su mamá

Un peligro latente

Un policía que estaba en la cuadra vio parte de la escena y retuvo al hombre. Al revisarlo, encontró que llevaba colgado un carnet de discapacidad. Minutos después llegó la madre del agresor, quien explicó que su hijo, 22 años, venezolano, tiene un retraso madurativo y que no suele reaccionar de esa forma

El SAME revisó a la nena y confirmó que no tenía lesiones de gravedad. Desde la Unidad de Flagrancia Norte, el fiscal Leandro Galvaire ordenó abrir una causa por lesiones, registrar la documentación del joven y dejarlo en libertad. También convocó a la madre de la menor para una declaración testimonial.

La mujer destacó que lo principal para ella fue entender cómo actuar ante un episodio así. “Lo que pido es claridad. Necesito saber qué hacer si vuelve a pasar algo parecido y cómo se protege a los chicos”, expresó ante las autoridades

También pidió contención y un protocolo claro para las intervenciones donde hay personas con discapacidad. “No busco conflicto, solo saber cómo se manejan estas situaciones para que nadie vuelva a pasar un susto así”, agregó, ya con la nena en buen estado.