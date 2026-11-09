Armando Cavalieri destacó los esfuerzos del Papa por poner a las personas encima de la inteligencia artificial

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) resaltó la vigencia de la Doctrina Social de la Iglesia nacida hoy defendida por León XIV en un contexto de profundos cambios en el mundo laboral.
El secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) Armando Cavalieri destacó este lunes la vigencia de la Doctrina Social de la Iglesia frente a los desafíos que plantea la transformación tecnológica. A través de una solicitada publicada en medios nacionales, trazó un paralelismo entre la Revolución Industrial y el avance actual de la inteligencia artificial, y reclamó que el desarrollo económico esté acompañado por dignidad humana, justicia social e igualdad de oportunidades.
Con texto titulado “La esperanza social de Argentina: León XIV”, la organización sindical remarcó los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y estableció un paralelismo entre los cambios que produjo la Revolución Industrial a fines del siglo XIX y los desafíos que enfrenta actualmente el mercado laboral.
“Hace 135 años, la Revolución Industrial prometía un futuro de bienestar y progreso a partir de los avances tecnológicos. Sin embargo, ese desarrollo también estuvo acompañado por situaciones de injusticia, deterioro de las condiciones laborales y pérdida de empleos. Hoy, frente al avance de la inteligencia artificial, nos encontramos ante una disyuntiva similar”, sostuvo Cavalieri.
En ese sentido, el dirigente sindical recordó que en 1891 el papa León XIII, a través de la encíclica Rerum Novarum, impulsó la Doctrina Social de la Iglesia como respuesta a las profundas transformaciones económicas y sociales de aquella época, poniendo el foco en la protección de los trabajadores y sus familias.
Cavalieri subrayó la continuidad entre el pensamiento de León XIII y el de León XIV, al considerar que, pese a tratarse de dos épocas diferentes, ambas están atravesadas por un mismo desafío: garantizar que el desarrollo económico y tecnológico esté al servicio de las personas.
“La extraordinaria continuidad entre León XIII y León XIV: dos épocas diferentes, aunque atravesadas por el mismo desafío: PONER SIEMPRE AL SER HUMANO EN EL CENTRO”, dice la solicitada.
“El cambio tecnológico es indetenible, pero debe estar acompañado por responsabilidad y ética. Una sociedad verdaderamente desarrollada es aquella que permite vivir con dignidad, libertad e igualdad de oportunidades, sin dejar a nadie afuera. El ser humano debe estar siempre en el centro de las decisiones”, concluyó.
El secretario de la FAECYS destacó que, en la Argentina, el peronismo supo dar respuesta a muchas de aquellas problemáticas mediante políticas inspiradas en los principios de justicia social y solidaridad, que permitieron incorporar a millones de trabajadores a una realidad de progreso y esperanza.
“La inteligencia artificial puede reemplazar muchas de las tareas que hasta ahora considerábamos exclusivamente humanas. Pero el verdadero desafío no es solamente evitar que las máquinas sustituyan el esfuerzo físico de los trabajadores, sino impedir que las personas queden desplazadas de los procesos de generación y creación de riqueza”, señaló.
Asimismo, el titular de FAECYS remarcó que el progreso tecnológico debe estar acompañado por valores que garanticen que sus beneficios alcancen al conjunto de la sociedad.
“La Doctrina Social de la Iglesia nos recuerda que la dignidad humana, la justicia social, la solidaridad y el bien común deben orientar nuestras decisiones. La tecnología es una herramienta de progreso, pero no puede convertirse en un factor de exclusión para quienes trabajan y producen”, expresó.
comentar