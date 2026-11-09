Armando Cavalieri destacó los esfuerzos del Papa por poner a las personas encima de la inteligencia artificial

Cavalieri subrayó la continuidad entre el pensamiento de León XIII y el de León XIV, al considerar que, pese a tratarse de dos épocas diferentes, ambas están atravesadas por un mismo desafío: garantizar que el desarrollo económico y tecnológico esté al servicio de las personas.

Armando Cavalieri

El ser humano en el centro

“La extraordinaria continuidad entre León XIII y León XIV: dos épocas diferentes, aunque atravesadas por el mismo desafío: PONER SIEMPRE AL SER HUMANO EN EL CENTRO”, dice la solicitada.

“El cambio tecnológico es indetenible, pero debe estar acompañado por responsabilidad y ética. Una sociedad verdaderamente desarrollada es aquella que permite vivir con dignidad, libertad e igualdad de oportunidades, sin dejar a nadie afuera. El ser humano debe estar siempre en el centro de las decisiones”, concluyó.

El secretario de la FAECYS destacó que, en la Argentina, el peronismo supo dar respuesta a muchas de aquellas problemáticas mediante políticas inspiradas en los principios de justicia social y solidaridad, que permitieron incorporar a millones de trabajadores a una realidad de progreso y esperanza.

“La inteligencia artificial puede reemplazar muchas de las tareas que hasta ahora considerábamos exclusivamente humanas. Pero el verdadero desafío no es solamente evitar que las máquinas sustituyan el esfuerzo físico de los trabajadores, sino impedir que las personas queden desplazadas de los procesos de generación y creación de riqueza”, señaló.

Asimismo, el titular de FAECYS remarcó que el progreso tecnológico debe estar acompañado por valores que garanticen que sus beneficios alcancen al conjunto de la sociedad.

“La Doctrina Social de la Iglesia nos recuerda que la dignidad humana, la justicia social, la solidaridad y el bien común deben orientar nuestras decisiones. La tecnología es una herramienta de progreso, pero no puede convertirse en un factor de exclusión para quienes trabajan y producen”, expresó.