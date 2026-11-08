Milei respondió al llamado al diálogo de León XIV y apuntó contra la oposición

"Son de una precariedad conceptual grosera. La verdad es que es un debate teñido por la demagogia", expresó el jefe de Estado, quien volvió a defender los resultados de su programa económico y el equilibrio de las cuentas públicas.

Equilibrio macroeconómico

Milei también apuntó contra quienes respaldan la política fiscal del Gobierno, pero cuestionan algunas de sus medidas. "Cada 'pero' es aumento del gasto. No sé si lo hacen porque son deshonestos intelectualmente, ignorantes o malintencionados", lanzó.

En esa línea, insistió en que mantiene su disposición a dialogar, aunque acusó a la oposición de haber impulsado iniciativas legislativas contrarias a los objetivos económicos del Ejecutivo."Yo estoy dispuesto al diálogo. Ahora, el año pasado votaron 40 leyes para tratar de romper el equilibrio macroeconómico", sostuvo.

La emoción por la llegada del Papa

Más allá de sus cuestionamientos políticos, Milei reconoció que la llegada de León XIV a la Argentina le provocó una profunda emoción y calificó el acontecimiento como "verdaderamente estremecedor".

El Presidente recordó especialmente el momento en que recibió al Pontífice en el Aeroparque Jorge Newbery.

"Cuando empecé a ver cuando bajaba la escalinata del avión, era una emoción muy fuerte", confesó.

Finalmente, reveló algunos detalles de la audiencia privada que ambos mantuvieron en la Casa Rosada. Según explicó, conversaron sobre los fundamentos morales de la política, el derecho natural y la influencia de las Sagradas Escrituras en la toma de decisiones.

"Básicamente interactuamos en términos del rol de las Sagradas Escrituras en el proceso decisorio", señaló el mandatario.