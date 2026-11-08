Milei respondió al llamado al diálogo de León XIV y apuntó contra la oposición

Milei sostuvo que los debates en la Argentina carecen de honestidad intelectual y acusó a sus adversarios de intentar romper el equilibrio fiscal.
El presidente Javier Milei respondió este domingo al llamado al diálogo y a la convivencia democrática que realizó el papa León XIV durante su primer discurso en la Argentina. Si bien aseguró que está dispuesto a conversar con los distintos sectores políticos, cuestionó duramente a la oposición y sostuvo que los debates en el país están atravesados por la falta de honestidad intelectual, la demagogia y los intentos de aumentar el gasto público.
Las declaraciones del mandatario se produjeron minutos después de que el Sumo Pontífice reclamara, durante su intervención en el Palacio Libertad, fortalecer la democracia mediante la escucha, el respeto por las diferencias y la búsqueda de acuerdos.
"No estoy en contra de ninguna de esas cuestiones. Es la caracterización malévola que hace una parte del sistema político con la complicidad del periodismo", afirmó Milei en una entrevista con LN+.
En ese sentido, consideró que las discusiones políticas deberían desarrollarse con mayor rigurosidad y sostuvo que "en la Argentina los debates no son honestos intelectualmente".
"Son de una precariedad conceptual grosera. La verdad es que es un debate teñido por la demagogia", expresó el jefe de Estado, quien volvió a defender los resultados de su programa económico y el equilibrio de las cuentas públicas.
Milei también apuntó contra quienes respaldan la política fiscal del Gobierno, pero cuestionan algunas de sus medidas. "Cada 'pero' es aumento del gasto. No sé si lo hacen porque son deshonestos intelectualmente, ignorantes o malintencionados", lanzó.
En esa línea, insistió en que mantiene su disposición a dialogar, aunque acusó a la oposición de haber impulsado iniciativas legislativas contrarias a los objetivos económicos del Ejecutivo."Yo estoy dispuesto al diálogo. Ahora, el año pasado votaron 40 leyes para tratar de romper el equilibrio macroeconómico", sostuvo.
Más allá de sus cuestionamientos políticos, Milei reconoció que la llegada de León XIV a la Argentina le provocó una profunda emoción y calificó el acontecimiento como "verdaderamente estremecedor".
El Presidente recordó especialmente el momento en que recibió al Pontífice en el Aeroparque Jorge Newbery.
"Cuando empecé a ver cuando bajaba la escalinata del avión, era una emoción muy fuerte", confesó.
Finalmente, reveló algunos detalles de la audiencia privada que ambos mantuvieron en la Casa Rosada. Según explicó, conversaron sobre los fundamentos morales de la política, el derecho natural y la influencia de las Sagradas Escrituras en la toma de decisiones.
"Básicamente interactuamos en términos del rol de las Sagradas Escrituras en el proceso decisorio", señaló el mandatario.
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