Victoria Villarruel respaldó al Papa y volvió a marcar diferencias con Milei

En medio de su distanciamiento político con Milei, la vicepresidenta también hizo hincapié en el llamado del Pontífice a fortalecer la convivencia democrática y recuperar los canales de diálogo.

"Ha sido un discurso acorde a un momento en el que hace falta la unidad nacional y que la clase política se hable entre sí", afirmó.

En esa misma línea, agregó que "el Papa ha sido consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos", en referencia al clima de confrontación política.

Las declaraciones de Villarruel volvieron a exponer las tensiones internas del oficialismo y sus diferencias con el Presidente. Su respaldo al mensaje de León XIV y sus cuestionamientos a la gestión nacional sumaron un nuevo capítulo al distanciamiento entre los dos principales integrantes de la fórmula presidencial.