Victoria Villarruel respaldó al Papa y volvió a marcar diferencias con Milei

Victoria Villarruel destacó la visita de León XIV a la Argentina y consideró que su discurso reflejó la realidad política y económica del país.
La vicepresidenta Victoria Villarruel rompió el silencio tras el discurso del papa León XIV en el Palacio Libertad y aprovechó la ocasión para marcar nuevas diferencias con el presidente Javier Milei. La titular del Senado respaldó el mensaje del Sumo Pontífice, reclamó mayor diálogo entre los sectores políticos y cuestionó al Gobierno por no avanzar en determinadas cuestiones vinculadas con el aborto.
"Los argentinos estamos esperando desde hace varios años la visita de un Papa; estamos muy felices", expresó Villarruel al destacar la importancia de la llegada del líder de la Iglesia católica al país, después de casi cuatro décadas sin una visita papal.
Al analizar las palabras de León XIV, la vicepresidenta consideró que su intervención fue "acorde a la realidad política y económica de la Argentina", en un contexto atravesado por las diferencias entre el oficialismo y la oposición.
Uno de los cuestionamientos más directos al Gobierno estuvo relacionado con el aborto. "Sobre el aborto habló. Nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es la deuda que tiene nuestro Gobierno", sostuvo Villarruel, al expresar su disconformidad con la falta de avances en esa agenda.
En medio de su distanciamiento político con Milei, la vicepresidenta también hizo hincapié en el llamado del Pontífice a fortalecer la convivencia democrática y recuperar los canales de diálogo.
"Ha sido un discurso acorde a un momento en el que hace falta la unidad nacional y que la clase política se hable entre sí", afirmó.
En esa misma línea, agregó que "el Papa ha sido consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos", en referencia al clima de confrontación política.
Las declaraciones de Villarruel volvieron a exponer las tensiones internas del oficialismo y sus diferencias con el Presidente. Su respaldo al mensaje de León XIV y sus cuestionamientos a la gestión nacional sumaron un nuevo capítulo al distanciamiento entre los dos principales integrantes de la fórmula presidencial.
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