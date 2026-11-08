Kicillof pidió escuchar a León XIV y reclamó que el Gobierno también lo haga

Al referirse al contenido del discurso de León XIV, el mandatario sostuvo que la presencia del Papa representa una oportunidad para escuchar una voz que trasciende las diferencias políticas. “Nuestra voz, frente a este acontecimiento, se vuelve un hecho menor. Es la voz de quien representa la esperanza, de quien viene a representar también la fe y quien viene a convocarnos”, expresó. Y agregó: “Dejemos que hable, que se lo pueda escuchar. A mí me resulta fácil porque coincido con muchísimas de sus palabras”.

Por último, Kicillof calificó la visita como un acontecimiento histórico y vinculó la llegada de León XIV con el deseo que tenía Francisco de regresar a la Argentina. “Francisco no llegó a venir y sabemos que le hubiera gustado hacerlo”, recordó. También insistió en que el mensaje del actual Pontífice debe convertirse en acciones concretas: “Creo que hay que hacerlo, pero también abrir el pecho y recibir algo de esto que él dice”. Y concluyó: “No alcanza con escucharlo, sino que después hay que llevarlo a la práctica”.