Kicillof pidió escuchar a León XIV y reclamó que el Gobierno también lo haga

El gobernador bonaerense valoró la llegada del Pontífice, anticipó las actividades en territorio provincial y sostuvo que sus palabras sobre la tolerancia y el diálogo deben traducirse en acciones concretas.
Axel Kicillof pidió escuchar el mensaje del papa León XIV y reclamó que el Gobierno nacional también se abra a sus palabras. “Hay que escucharlo y abrirse un poco. Espero que el Gobierno Nacional también lo haga”, expresó el gobernador bonaerense luego del discurso que el Pontífice brindó en el Palacio Libertad. Además, sostuvo que el Papa “ha venido a darnos un mensaje a los argentinos” y manifestó que están “muy contentos de recibirlo”.
En declaraciones a la prensa, Kicillof destacó el esfuerzo que realizó León XIV para viajar a la Argentina después de atravesar una enfermedad y una intervención quirúrgica el mes pasado. “Hay que valorar el trabajo que se ha tomado para venir después de una enfermedad”, señaló. También remarcó la importancia de escuchar sus definiciones y permitir que el mensaje del Pontífice llegue a todos los sectores de la sociedad.
El gobernador anticipó las actividades que el Papa realizará en territorio bonaerense y destacó el significado de cada una de las visitas. “Lo estamos esperando el día de mañana en territorio bonaerense. Lo vamos a recibir en el Cottolengo Don Orione, que es un lugar donde habitan personas con discapacidades muy profundas, y ese también es un mensaje”, afirmó. Además, recordó que León XIV estará el miércoles en Luján y mencionó las referencias que hizo a la Virgen: “Ese lugar es una verdadera capital de la fe, de la Argentina, y queda en nuestra provincia de Buenos Aires”.
Kicillof también se refirió a los preparativos para recibir a la multitud de fieles que se espera en Luján y explicó que su administración trabaja en la organización del operativo. “Estamos llevando adelante una logística para un evento multitudinario porque pretendemos invitar a todos aquellos que quieran ver al Sumo Pontífice”, indicó. En ese sentido, contó que otros gobernadores le comentaron que ya habían comenzado a salir micros rumbo a la ciudad bonaerense.
Al referirse al contenido del discurso de León XIV, el mandatario sostuvo que la presencia del Papa representa una oportunidad para escuchar una voz que trasciende las diferencias políticas. “Nuestra voz, frente a este acontecimiento, se vuelve un hecho menor. Es la voz de quien representa la esperanza, de quien viene a representar también la fe y quien viene a convocarnos”, expresó. Y agregó: “Dejemos que hable, que se lo pueda escuchar. A mí me resulta fácil porque coincido con muchísimas de sus palabras”.
Por último, Kicillof calificó la visita como un acontecimiento histórico y vinculó la llegada de León XIV con el deseo que tenía Francisco de regresar a la Argentina. “Francisco no llegó a venir y sabemos que le hubiera gustado hacerlo”, recordó. También insistió en que el mensaje del actual Pontífice debe convertirse en acciones concretas: “Creo que hay que hacerlo, pero también abrir el pecho y recibir algo de esto que él dice”. Y concluyó: “No alcanza con escucharlo, sino que después hay que llevarlo a la práctica”.
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