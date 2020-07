Lousteau solicitó hablar para dejar constancia de que Juntos por el Cambio no estaba de acuerdo con que se hubiera alcanzado la mayoría de dos tercios que se exige para modificar el reglamento de la Cámara Alta. Ahí se cruzó primero con el senador oficialista José Mayans: "Cada vez que tiene que hablar habla de cualquier tema y nos dice a nosotros de lo que podemos o no podemos hablar", le dijo Lousteau.

Ante esto, Cristina le dijo al legislador radical: "Le recuerdo al señor senador Lousteau que no puede dirigirse en términos ofensivos a ningún senador. Lo comparó con un cómico". Y agregó: "He soportado cualquier cosa de ustedes, incluso allanamientos, es increíble que no puedan entender que son minoría".

En un momento, Lousteau quiso acercarse a Cristina. Ella lo detuvo: "Distancia reglamentaria". Y Lousteau le replicó: "La mantengo, pero hace falta el barbijo y no todos lo estamos usando".

Cristina quiso responder y comenzó con un "Mirá", que fue contestado de inmediato por Lousteau: "No me tutee porque yo la estoy tratando de usted".