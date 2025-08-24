Nicolás Carrizo, el "jefe de Los Copitos", pidió perdón a Cristina Kirchner

Tras haber sido excarcelado, el joven habló públicamente y aseguró que desconocía los planes de Sabag Montiel y Uliarte, procesados como responsables directos del ataque.

“Mis sinceras disculpas hacia Cristina Kirchner”, dijo Carrizo en declaraciones a Radio Con Vos. Y agregó: “El atentado fue un show con amigos que me terminó perjudicando. Si la ofendí, le pido disculpas porque no pienso eso”, en relación a las conversaciones de chat que lo comprometieron en la investigación judicial.

Carrizo también se refirió al perfil de los principales acusados. “Sabag Montiel y Uliarte nunca se mostraron loquitos. Fernando era tranquilo, agrandado, pero nunca con el perfil de un violento”, sostuvo, intentando desligarse de los planes de la pareja.

En su análisis personal del vínculo entre ambos, apuntó especialmente contra Uliarte: “Para mí, Brenda había tenido algo con el ‘Presto’ y, cuando se obsesionó, empezó a ir detrás de la política. Está en los mensajes: él admitió haber sido influenciado por ella”.

Al profundizar, Carrizo señaló que Sabag Montiel buscaba impresionar a su novia: “Este tipo se obsesionó, eso es lo que yo pienso. Se obsesionó con ser alguien famoso para impresionar a Brenda Uliarte”.

Con estas declaraciones, el hasta ahora señalado como “jefe de Los Copitos” intenta despegarse del intento de magnicidio que marcó uno de los episodios políticos más graves de la historia reciente argentina.

Quién es Nicolás Carrizo y cómo fue involucrado en el caso

Nicolás Carrizo fue identificado como el supuesto "jefe" de la banda de vendedores de algodón de azúcar, conocida como “Los Copitos”

Fue procesado como partícipe secundario en el intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre de 2022, junto a Fernando Sabag Montiel

Mensajes comprometedores, pero que él reclama eran “una broma”: Mensajes de WhatsApp encontrados en su celular lo complicaron: decía cosas como “recién intentamos matar a Cristina”, sugería que el arma era suya y que el plan estaba en marcha.

En su defensa, Carrizo afirmó que esos comentarios fueron en tono de chiste o “humor negro”, escritos bajo efectos del alcohol, sin intenciones reales

Declaraciones ante la Justicia y estrategias de defensa; Durante su declaración judicial, Carrizo se quebró en llanto y pidió disculpas públicamente a Cristina Kirchner, reiterando que todo fue una broma y que “quiere pedir perdón si la ofendió".

Insistió en que solo tuvo una relación comercial con Sabag Montiel y Uliarte (les vendía copos de azúcar), sin participación en el armado del atentado.

Testimonios familiares que lo complican: Su expareja declaró que Carrizo le dijo antes del ataque que “iba a pegar algo grande” y que se iba a “cagar en guita”, frases que en su momento la mujer no comprendió pero luego relacionó con el atentado.

Excarcelación y falta de acusación formal: Después de casi tres años detenido, tanto la fiscalía como la querella desistieron de acusarlo durante la etapa de alegatos finales del juicio.

El Tribunal Oral Federal 6 ordenó su excarcelación bajo caución juratoria (deber de no ausentarse del domicilio)

Carrizo declaró tras su liberación que “no sabía que Sabag Montiel y Brenda Uliarte querían matar” a Cristina Kirchner.