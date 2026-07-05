La Fragata Libertad desfiló por el río Hudson y arribó a Nueva York

La Fragata Libertad participó del "Desfile Naval Sail 4th 250", realizado en el río Hudson por los 250 años de la independencia de EE.UU.
La Fragata Libertad volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas de un evento internacional al participar este sábado del "Desfile Naval Sail 4th 250", realizado en el río Hudson en Nueva York el marco de las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia de los Estados Unidos.
El emblemático buque escuela de la Armada Argentina navegó con sus velas desplegadas frente a miles de personas que se reunieron sobre las costas de los estados de Nueva York y Nueva Jersey para seguir el paso de las embarcaciones que formaron parte de la ceremonia.
La Fragata Libertad representó a la Argentina en una celebración que reunió a grandes veleros, buques civiles y embarcaciones militares provenientes de distintos países. El recorrido se extendió desde la desembocadura del río Hudson hasta las inmediaciones del puente George Washington, en uno de los eventos náuticos más importantes organizados por Estados Unidos con motivo de la conmemoración.
Finalizado el desfile, el buque tomó amarras en los muelles de Nueva York, donde fue recibido por el cónsul general argentino y el agregado naval, quienes dieron la bienvenida al comandante Jorge Gabriel Cáceres y a toda la tripulación.
Las autoridades diplomáticas abordaron la embarcación para saludar a los oficiales, suboficiales y guardiamarinas que participan del tradicional viaje de instrucción, una travesía que cada año combina la formación profesional con la representación institucional de la Argentina en distintos puertos del mundo.
Con el arribo al puerto neoyorquino comenzó la agenda oficial de la Fragata Libertad en territorio estadounidense. Durante su permanencia en la ciudad, el histórico velero abrirá sus cubiertas al público en horarios determinados, permitiendo que visitantes locales, turistas y miembros de la comunidad argentina puedan recorrer el buque, conocer su historia e interactuar con la tripulación.
Considerada uno de los principales símbolos de la Armada Argentina, la Fragata Libertad cumple desde hace décadas una función diplomática y cultural en cada una de sus escalas internacionales. Además de formar a los futuros oficiales navales, el buque actúa como un verdadero embajador itinerante del país, fortaleciendo los vínculos con otras naciones y difundiendo la tradición marítima argentina en los principales puertos del mundo.
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