La Fragata Libertad desfiló por el río Hudson y arribó a Nueva York

Las autoridades diplomáticas abordaron la embarcación para saludar a los oficiales, suboficiales y guardiamarinas que participan del tradicional viaje de instrucción, una travesía que cada año combina la formación profesional con la representación institucional de la Argentina en distintos puertos del mundo.

Con el arribo al puerto neoyorquino comenzó la agenda oficial de la Fragata Libertad en territorio estadounidense. Durante su permanencia en la ciudad, el histórico velero abrirá sus cubiertas al público en horarios determinados, permitiendo que visitantes locales, turistas y miembros de la comunidad argentina puedan recorrer el buque, conocer su historia e interactuar con la tripulación.

Considerada uno de los principales símbolos de la Armada Argentina, la Fragata Libertad cumple desde hace décadas una función diplomática y cultural en cada una de sus escalas internacionales. Además de formar a los futuros oficiales navales, el buque actúa como un verdadero embajador itinerante del país, fortaleciendo los vínculos con otras naciones y difundiendo la tradición marítima argentina en los principales puertos del mundo.