La percepción de corrupción en Argentina empeoró y la ubicó en el puesto 104 del mundo

El informe mide la percepción de corrupción en el sector público a partir de encuestas y evaluaciones de expertos y empresarios. La baja de un punto respecto del año anterior confirma una tendencia negativa sostenida en el tiempo. En 2019, Argentina había alcanzado 45 puntos, el registro más alto desde que comenzó a ser incluida en el índice en 2012. Desde entonces, la percepción de corrupción se deterioró de manera casi ininterrumpida.

En el comunicado que acompaña el relevamiento, Transparencia Internacional vinculó la caída de Argentina con investigaciones recientes sobre presunta corrupción en el manejo de fondos públicos destinados a personas con discapacidad. En ese sentido, advirtió que esos casos “muestran riesgos similares para los grupos vulnerables”.

La referencia apunta al escándalo que involucró a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a partir de la filtración de audios de su ex titular Diego Spagnuolo, abogado personal del presidente Javier Milei, quien fue procesado en el marco de esa causa.

Los resultados también generaron reacciones políticas. El diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, difundió el informe en sus redes sociales y enumeró una serie de episodios que, a su entender, explican el deterioro en el índice. Entre ellos mencionó presuntas coimas y sobreprecios en el área de Discapacidad, el caso de la criptomoneda LIBRA, cuestionamientos al INDEC, sobreprecios en Nucleoeléctrica, el dictamen de la Procuraduría de Investigaciones sobre la Hidrovía, la nominación de Ariel Lijo para la Corte Suprema, la falta de avances en la ley de Ficha Limpia y la pérdida de autonomía de la Oficina Anticorrupción, además de restricciones el el acceso a la información pública.

En el ranking mundial, Argentina se ubica por debajo del promedio global y también del promedio regional de América Latina y el Caribe. Comparte el puesto 104 con Belice y Ucrania, y se coloca entre Zambia y Brasil. En los primeros lugares aparecen Dinamarca, con 89 puntos, y Finlandia, con 88, mientras que en el extremo inferior figuran Sudán del Sur y Somalia, con 9 puntos, y Venezuela, con 10.

El informe subraya que el estancamiento es un fenómeno extendido a nivel global. Según Transparencia Internacional, 148 países no lograron avances significativos en la lucha contra la corrupción desde 2012 o directamente empeoraron, mientras que solo 32 registraron mejoras relevantes. Argentina forma parte del grupo de países con un deterioro marcado en la percepción durante el período reciente.

Transparencia Internacional es una organización no gubernamental fundada en 1993, con sede en Berlín, que cuenta con más de cien capítulos nacionales. Su principal herramienta es el Índice de Percepción de la Corrupción, que se publica anualmente y se elabora a partir de al menos tres fuentes independientes por país, entre un total de 13 encuestas y evaluaciones realizadas por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. El puntaje final se expresa en una escala de 0 a 100, donde los valores más altos indican menores niveles percibidos de corrupción en el sector público.